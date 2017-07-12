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В ДНР напомнили, что Киев должен согласовывать законы с республиками Донбасса

Международная панорама
12 июля, 23:57 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 12, июля. /ТАСС

Ранее украинские СМИ опубликовали текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который, как предполагается, украинский парламент может рассмотреть на осенней сессии

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© Александр Кравченко/ТАСС

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Принятие Киевом несогласованных с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) законов в отношении Донбасса нарушает минские соглашения. Об этом в среду заявила и. о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, комментируя ситуацию с украинским законопроектом о реинтеграции Донбасса.

"Принятие [Киевом] несогласованных с республиками актов в отношении Донбасса является нарушением минских соглашений и попыткой ухода от выполнения своих обязательств в рамках этих соглашений", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей.

Никонорова подчеркнула, что для того, чтобы вернуть доверие жителей ДНР и ЛНР Украине "следует не вносить в парламент несогласованные законопроекты, тем более о реинтеграции с помощью Вооруженных сил Украины (ВСУ), а начать выполнять договоренности и предписания комплекса мер по выполнению минских соглашений в том порядке, который там указан: в консультациях и по согласованию с представителями республик".

Согласно пункту 11 комплекса мер по выполнению минских соглашений, Киев должен согласовать особенности управления в ДНР и ЛНР с их представителями, кроме того, Верховная рада Украины должна принять закон об особом статусе Донбасса.

Ранее украинские СМИ опубликовали текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который, как предполагается, украинский парламент может рассмотреть на осенней сессии. В соответствии с документом, реинтеграция Донбасса предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Украины, а также использовать ВСУ в Донецкой и Луганской областях. В документе указывается, что Украина считает неподконтрольные районы Донбасса "временно оккупированными Российской Федерацией". Кроме того, законопроект предусматривает передачу контроля над товарооборотом на неподконтрольных Киеву территориях украинским силовикам, а все местные органы самоуправления в республиках Донбасса и их решения признаются незаконными.

Накануне замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что законопроект уже проходит консультации с французскими, германскими и американскими партнерами.

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