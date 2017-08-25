США ввели финансовые санкции в отношении Венесуэлы

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ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.
"Президент Дональд Трамп подписал указ о введении новых жестких финансовых санкций в отношении диктатуры в Венесуэле, - говорится в документе. - Диктатура Мадуро продолжает лишать венесуэльский народ [доступа к] продуктам и медицинским препаратам, отправлять в тюрьму [представителей] демократически избранной оппозиции и насильственно подавлять свободу слова".