Белый дом: санкции США по Венесуэле направлены не против России, а против Мадуро

Хачанов сыграет с Лу Яньсюнем в первом круге Открытого чемпионата США по теннисуСпорт 25 августа, 20:36
Постпред США при ООН заподозрила Иран в сокрытии своей ядерной программыМеждународная панорама 25 августа, 20:28
Монтаж кровли стадиона ЧМ-2018 начался в СамареСпорт 25 августа, 20:12
Мутко: стадион ЧМ-2018 в Самаре планируется передать заказчику в февралеСпорт 25 августа, 19:51
CNN: ураган "Харви" нарушил работу нефтяных платформ у побережья ТехасаПроисшествия 25 августа, 19:43
Памятка путешественнику: как выбрать туроператора и кто заплатит за испорченный отдыхОбщество 25 августа, 19:39
Посол Молдавии вызван в МИД РФ в связи с инициативой Кишинева о выводе миротворцевПолитика 25 августа, 19:38
Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о Сталинградской битвеОбщество 25 августа, 19:35
Захарова: обвинения РФ в лесных пожарах в Грузии не заслуживают комментариевПолитика 25 августа, 19:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Введенные в пятницу санкции против Венесуэлы не направлены против России, их целью является "диктатура [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро". Об этом в пятницу заявил представитель Белого дома в беседе с журналистами.
"Они [санкции] не направлены против России, их цель - диктатура Мадуро и восстановление демократии в стране", - заявил он, комментируя возможность воздействия санкций на российскую компанию "Роснефть", которая является одним из крупнейших инвесторов в Венесуэле.
Его коллега, который также участвовал в беседе с журналистами, отметил, что "Соединенные Штаты имеют большое влияние на венесуэльскую экономику". "Наша цель состоит в том, чтобы оказать давление на Мадуро, чтобы оказать давление так, чтобы он понял, что мы серьезны [в своих действиях] и понимаем, что находимся на стороне жителей Венесуэлы", - заявил собеседник.
Отвечая на вопрос о росте влияния России и Китая в регионе после американских санкций, представители Белого дома указали, что введенные ограничительные меры "укажут на риски, связанные с долговыми обязательствами" Каракаса и "заставят глубоко задуматься" Москву и Пекин, "прежде чем они еще больше усилят свое участие в этом регионе". "Мы считаем, что это [введение санкций] будет иметь важное сдерживающее влияние на их собственные расчеты", - заключили представители администрации.
Представитель Белого дома также заявил, что США следят за ситуацией между "Роснефтью" и венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, которые, по неподтвержденным данным, обсуждают обмен доли российской компании в американском нефтеперерабатывающем операторе Citgo на доли в нескольких проектах PDVSA.
"Мы очень хорошо знаем позицию "Роснефти" по Citgo, - отметил он. - Мы следим за этим соответствующим образом".
По информации источников агентства Reuters, "Роснефть" и PDVSA ведут переговоры об обмене своих залоговых прав на акции американского нефтеперерабатывающего оператора Citgo (дочерней структуры PDVSA) на доли в нефтяных месторождениях и соглашение о поставке топлива. Ранее "Роснефть" получила от PDVSA в залог 49,9% акции Citgo по контрактам предоплаты. Акции выступают обеспечением в рамках финансирования, привлеченного PDVSA у структур "Роснефти".