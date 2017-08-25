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Белый дом: санкции США по Венесуэле направлены не против России, а против Мадуро

Экономика и бизнес
25 августа, 20:21 UTC+3 ВАШИНГТОН 25, августа. /ТАСС

Представитель американской администрации подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся на стороне жителей Венесуэлы

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ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Введенные в пятницу санкции против Венесуэлы не направлены против России, их целью является "диктатура [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро". Об этом в пятницу заявил представитель Белого дома в беседе с журналистами.

"Они [санкции] не направлены против России, их цель - диктатура Мадуро и восстановление демократии в стране", - заявил он, комментируя возможность воздействия санкций на российскую компанию "Роснефть", которая является одним из крупнейших инвесторов в Венесуэле.

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Его коллега, который также участвовал в беседе с журналистами, отметил, что "Соединенные Штаты имеют большое влияние на венесуэльскую экономику". "Наша цель состоит в том, чтобы оказать давление на Мадуро, чтобы оказать давление так, чтобы он понял, что мы серьезны [в своих действиях] и понимаем, что находимся на стороне жителей Венесуэлы", - заявил собеседник.

Отвечая на вопрос о росте влияния России и Китая в регионе после американских санкций, представители Белого дома указали, что введенные ограничительные меры "укажут на риски, связанные с долговыми обязательствами" Каракаса и "заставят глубоко задуматься" Москву и Пекин, "прежде чем они еще больше усилят свое участие в этом регионе". "Мы считаем, что это [введение санкций] будет иметь важное сдерживающее влияние на их собственные расчеты", - заключили представители администрации.

Сотрудничество "Роснефти" и PDVSA

Представитель Белого дома также заявил, что США следят за ситуацией между "Роснефтью" и венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, которые, по неподтвержденным данным, обсуждают обмен доли российской компании в американском нефтеперерабатывающем операторе Citgo на доли в нескольких проектах PDVSA.

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"Мы очень хорошо знаем позицию "Роснефти" по Citgo, - отметил он. - Мы следим за этим соответствующим образом".

По информации источников агентства Reuters, "Роснефть" и PDVSA ведут переговоры об обмене своих залоговых прав на акции американского нефтеперерабатывающего оператора Citgo (дочерней структуры PDVSA) на доли в нефтяных месторождениях и соглашение о поставке топлива. Ранее "Роснефть" получила от PDVSA в залог 49,9% акции Citgo по контрактам предоплаты. Акции выступают обеспечением в рамках финансирования, привлеченного PDVSA у структур "Роснефти".

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