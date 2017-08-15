Мадуро назвал угрозы Трампа в адрес Венесуэлы "самой грубой ошибкой" за 200 лет

ТАСС, 15 августа. Угроза военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле со стороны США стала очень грубой ошибкой. Такое мнение высказал в понедельник на митинге в Каракасе глава южноамериканского государства Николас Мадуро.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы "в случае необходимости". Его заявления не нашли поддержки среди стран региона.

"Почему он совершил эту грубую ошибку, эту самую грубую ошибку, которая когда-либо имела место в латиноамериканской стране за 200 лет отношений?" - цитирует Мадуро Венесуэльское агентство новостей. По мнению политика, поводом для таких заявлений послужили выборы в Конституционную ассамблею страны 30 июля. "На фоне поражения [венесуэльской] оппозиции… они сами решили попытаться выйти против Боливарианской революции, прямо, без лицемерия и двуличия", - отметил Мадуро.

Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, была созвана по решению главы государства без проведения предварительного референдума. Оппозиция, контролирующая парламент страны, бойкотировала это голосование и не признала его результаты.

Проведение выборов в КА было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.