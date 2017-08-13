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Оппозиция Венесуэлы возложила на Мадуро ответственность за поступающие извне угрозы

Международная панорама
13 августа, 21:01 UTC+3 ТАСС

"Блок демократического единства" заявил, что политика президента республики привела к изоляции страны

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ТАСС, 13 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро несет ответственность за то, что стране приходится сталкиваться с поступающими извне угрозами. Такое утверждение содержится в обнародованном в воскресенье заявлении оппозиционной коалиции "Блок демократического единства", контролирующей парламент страны.

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Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы.

"Авторитарные устремления Мадуро и его правящей верхушки, выразившиеся в ликвидации референдума по вопросу досрочного прекращения полномочий президента, заключении под стражу и поражении в правах тысяч политических заключенных, убийстве сотен венесуэльцев в ходе самых жестоких репрессии и учреждении мошеннической и антидемократической Конституционной ассамблеи (КА), - вот то, что привело к изоляции и угрозам извне в отношении нашей страны", - указывается в документе.

В "Блоке демократического единства" полагают, что "в политическом и военном плане многие годы" в дела Венесуэлы вмешивается Куба. Такая ситуация "не только вредит суверенитету и независимости" страны, но и служит "одной из главных причин насилия и репрессий" со стороны правительства.

С апреля и до избрания КА 30 июля в охваченной острым социально-экономическим и политическим кризисом Венесуэле прошли тысячи антиправительственных манифестаций. Жертвами насилия в ходе протестов стали более 120 человек, тысячи пострадали.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
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