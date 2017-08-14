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Глава МИД Венесуэлы призвал сограждан выступить в защиту суверенитета страны

Международная панорама
14 августа, 22:23 UTC+3 ТАСС

По мнению Хорхе Арреасы, США придется поразмыслить над своими угрозами после заявлений в поддержку республики от международных организаций и некоторых стран

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ТАСС, 14 августа. Венесуэльцы должны мобилизоваться в защиту независимости и суверенитета страны на фоне исходящих от США угроз. Такое мнение высказал в понедельник на митинге в Каракасе министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы "в случае необходимости".

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"Когда угроза со стороны империи становится все сильнее, тогда люди еще активнее должен выходить на улицы и показывать, что мы суверенный и достойный народ", - цитирует министра Венесуэльское агентство новостей. По мнению Арреасы, США придется поразмыслить над своими угрозами после заявлений в поддержку Венесуэлы, поступивших от международных организаций и некоторых стран.

Министр добавил, что Венесуэла готова защищать свой суверенитет путем диалога или же любым другим способом. "Вот наша протянутая рука, если кто-то хочет ее взять, если нет, то есть кулак, также готовый защищать родину Боливара и Чавеса", - подчеркнул министр.

С начала апреля в Венесуэле идут организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

После того как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею (КА), которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает венесуэльского лидера Николаса Мадуро диктатором. США также ввели санкции против президента этой страны и членов КА.

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Персоны
Чавес, Уго Трамп, Дональд Мадуро, Николас Макмастер, Герберт
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