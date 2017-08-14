Глава МИД Венесуэлы призвал сограждан выступить в защиту суверенитета страны

ТАСС, 14 августа. Венесуэльцы должны мобилизоваться в защиту независимости и суверенитета страны на фоне исходящих от США угроз. Такое мнение высказал в понедельник на митинге в Каракасе министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы "в случае необходимости".

"Когда угроза со стороны империи становится все сильнее, тогда люди еще активнее должен выходить на улицы и показывать, что мы суверенный и достойный народ", - цитирует министра Венесуэльское агентство новостей. По мнению Арреасы, США придется поразмыслить над своими угрозами после заявлений в поддержку Венесуэлы, поступивших от международных организаций и некоторых стран.

Министр добавил, что Венесуэла готова защищать свой суверенитет путем диалога или же любым другим способом. "Вот наша протянутая рука, если кто-то хочет ее взять, если нет, то есть кулак, также готовый защищать родину Боливара и Чавеса", - подчеркнул министр.

С начала апреля в Венесуэле идут организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

После того как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею (КА), которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает венесуэльского лидера Николаса Мадуро диктатором. США также ввели санкции против президента этой страны и членов КА.