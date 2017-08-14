СМИ: США ограничили выдачу виз венесуэльцам после созыва Конституционной ассамблеи

ТАСС, 14 августа. Власти США ужесточили визовый режим для венесуэльцев после того, как в южноамериканской стране 4 августа начала работу Конституционная ассамблея (КА). Об этом сообщила в понедельник газета El Nacional. Она отмечает, что ее источники в посольстве США в Каракасе подтвердили эту информацию.

По данным газеты, пятерым из шести венесуэльцев, обратившимся в дипломатическое представительство утром в понедельник, было отказано в выдаче визы. Аналогичное решение было принято в отношении нескольких журналистов и депутатов.

КА была созвана по решению президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума. Оппозиция, контролирующая парламент страны, бойкотировала состоявшееся 30 июля голосование.

Проведение выборов в орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.