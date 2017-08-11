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Конституционная ассамблея Венесуэлы утвердила Мадуро в качестве президента

Международная панорама
11 августа, 8:45 UTC+3 ТАСС ТАСС 11, августа. /ТАСС

Глава государства заявил, что "подчиняется учредительным полномочиям" этого органа

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ТАСС, 11 августа. /ТАСС/. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы утвердила Николаса Мадуро в качестве президента южноамериканской страны. Такое решение единогласно принял в четверг этот орган после выступления перед его делегатами венесуэльского лидера, сообщило агентство EFE.

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Ассамблея утверждает Мадуро "в качестве конституционного президента Боливарианской республики Венесуэла, главы государства и правительства, а также главнокомандующего Национальными боливарианскими ВС", говорится в документе, принятом на специальном заседании КА, которая после ее созыва в конце прошлой недели обладает всей полнотой власти в стране. В нем подчеркивается, что венесуэльский лидер "полностью выполнил свой долг и конституционные обязательства".

В документе говорится, что глава государства обеспечивает "гарантии [происходящего в стране] демократического процесса преобразований".

Мадуро в четверг выступил перед членами КА и заявил, что "подчиняется учредительным полномочиям" этого органа. Ранее КА объявила, что ни одна ветвь власти в стране не может препятствовать принятым ей решениям.

Проведение 30 июля выборов в орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали этот шаг "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро, а позднее и против нескольких членов КА.

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