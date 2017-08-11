Конституционная ассамблея Венесуэлы утвердила Мадуро в качестве президента

Защитник "Металлурга" Денисов не жалеет, что не попробовал свои силы в НХЛСпорт 11 августа, 9:29
DM: "Арсенал" предложил Санчесу рекордную для чемпионата Англии зарплатуСпорт 11 августа, 9:10
Хоккеист Денисов ставит перед собой цель выступить на Олимпиаде-2018Спорт 11 августа, 9:06
Водитель из Иванова занял первое место в конкурсе песен про Крымский мостОбщество 11 августа, 8:00
ABC: слова Трампа о сокращении персонала дипмиссий США в РФ задели ГосдепартаментМеждународная панорама 11 августа, 7:35
"Сибирь" подписала однолетний контракт с финским хоккеистом ЭнлундомСпорт 11 августа, 7:33
Восемь человек пострадали при возгорании на нефтяной скважине в ХМАОПроисшествия 11 августа, 7:16
Надаль проиграл канадцу Шаповалову в третьем круге турнира ATP в МонреалеСпорт 11 августа, 7:13
Сирийцы налаживают мирный бизнес в зоне деэскалации в провинции ДерааОбщество 11 августа, 6:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 августа. /ТАСС/. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы утвердила Николаса Мадуро в качестве президента южноамериканской страны. Такое решение единогласно принял в четверг этот орган после выступления перед его делегатами венесуэльского лидера, сообщило агентство EFE.
Ассамблея утверждает Мадуро "в качестве конституционного президента Боливарианской республики Венесуэла, главы государства и правительства, а также главнокомандующего Национальными боливарианскими ВС", говорится в документе, принятом на специальном заседании КА, которая после ее созыва в конце прошлой недели обладает всей полнотой власти в стране. В нем подчеркивается, что венесуэльский лидер "полностью выполнил свой долг и конституционные обязательства".
В документе говорится, что глава государства обеспечивает "гарантии [происходящего в стране] демократического процесса преобразований".
Мадуро в четверг выступил перед членами КА и заявил, что "подчиняется учредительным полномочиям" этого органа. Ранее КА объявила, что ни одна ветвь власти в стране не может препятствовать принятым ей решениям.
Проведение 30 июля выборов в орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали этот шаг "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро, а позднее и против нескольких членов КА.