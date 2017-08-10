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МИД РФ назвал деструктивными санкции в отношении Венесуэлы

Политика
10 августа, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В ведомстве отметили, что такие меры не способствуют нормализации ситуации

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Санкции в отношении Венесуэлы не способствуют нормализации ситуации внутри страны и ведут ее в тупик.

Об этом заявили в четверг в МИД РФ.

"Вопреки самой логике развития событий и собственным призывам к "демократизации" идущих в Венесуэле процессов, некоторыми внутри- и внешнеполитическими силами по-прежнему продвигается деструктивная линия на демонтаж формирующегося диалогового инструментария и по сути на отбрасывание ситуации к изначальным тупиковым позициям, - отметили в российском дипведомстве. - Вряд ли в ином свете можно расценить демонстрируемое рядом стран увлечение односторонними санкционными рестрикциями, изоляционистскими мерами, приемами нажимного, ультимативного характера в отношении Каракаса".

"Не думаем, что такие действия работают на созидательные цели", - добавили в МИД.

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