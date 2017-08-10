МИД РФ назвал деструктивными санкции в отношении Венесуэлы

Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млнСпорт 10 августа, 18:24
Шахматисты ДЮСШ имени Ботвинника победили в юношеском командном первенстве РоссииСпорт 10 августа, 18:18
Румменигге не будет переизбираться на пост главы Ассоциации европейских клубовСпорт 10 августа, 18:14
Бывший футболист "Спартака" Веллитон покинул "Кайсериспор" и хотел бы вернуться в РоссиюСпорт 10 августа, 17:55
Футболист "Зенита" Молло заявил, что не хочет покидать клубСпорт 10 августа, 17:53
"Газпром нефть" примет решение о промежуточных дивидендах после стабилизации рынка нефтиТЭК 10 августа, 17:51
Кирилл Серебренников удостоен премии "Европа - новая театральная реальность"Культура 10 августа, 17:42
Число пострадавших от землетрясения в Сычуани возросло почти до 500 человекПроисшествия 10 августа, 17:41
Тренер: футболистов "Зенита-2" надломил первый пропущенный мяч в матче против "Спартака-2"Спорт 10 августа, 17:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Санкции в отношении Венесуэлы не способствуют нормализации ситуации внутри страны и ведут ее в тупик.
Об этом заявили в четверг в МИД РФ.
"Вопреки самой логике развития событий и собственным призывам к "демократизации" идущих в Венесуэле процессов, некоторыми внутри- и внешнеполитическими силами по-прежнему продвигается деструктивная линия на демонтаж формирующегося диалогового инструментария и по сути на отбрасывание ситуации к изначальным тупиковым позициям, - отметили в российском дипведомстве. - Вряд ли в ином свете можно расценить демонстрируемое рядом стран увлечение односторонними санкционными рестрикциями, изоляционистскими мерами, приемами нажимного, ультимативного характера в отношении Каракаса".
"Не думаем, что такие действия работают на созидательные цели", - добавили в МИД.