США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда брата Уго Чавеса

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ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Минфин США в среду расширил санкционные списки по Венесуэле, добавив туда более 40 организаций и 30 человек. Среди них члены Конституционной ассамблеи (КА) страны, избранной 30 июня, в том числе старший брат бывшего президента Боливарианской Республики Уго Чавеса Адан Чавес. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Всего в санкционные списки внесены имена шести членов КА и командира отряда Национальной гвардии страны, отвечающего за охрану здания парламента. Санкции также коснулись нескольких граждан Мексики.