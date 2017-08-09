Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда брата Уго Чавеса

Международная панорама
9 августа, 20:13 дата обновления: 9 августа, 20:33 UTC+3

Всего под ограничения подпали более 40 организаций и 30 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
Брат Уго Чавеса Адан

Брат Уго Чавеса Адан

© EPA/Sebastiao Moreira

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Минфин США в среду расширил санкционные списки по Венесуэле, добавив туда более 40 организаций и 30 человек. Среди них члены Конституционной ассамблеи (КА) страны, избранной 30 июня, в том числе старший брат бывшего президента Боливарианской Республики Уго Чавеса Адан Чавес. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего в санкционные списки внесены имена шести членов КА и командира отряда Национальной гвардии страны, отвечающего за охрану здания парламента. Санкции также коснулись нескольких граждан Мексики.

Смотрите также

Мадуро под ударом: насколько опасны для Венесуэлы санкции США

"Глубокое разочарование": реакция латиноамериканских стран на выборы в КА Венесуэлы

Выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарченко заявил, что Малороссии не будет
2
Небензя: высылка дипломатов не должна коснуться постпредства РФ при ООН
3
ЕС приветствовал присоединение восьми государств к санкциям против Сирии
4
В Керченском проливе протестировали плавучую систему для перевозки арок Крымского моста
5
Движение транспорта на Таганской площади в Москве восстановлено
6
Власти Мурманской области помогут семье убитого врача онкодиспансера
7
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама