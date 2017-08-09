США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда брата Уго Чавеса

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Минфин США в среду расширил санкционные списки по Венесуэле, добавив туда более 40 организаций и 30 человек. Среди них члены Конституционной ассамблеи (КА) страны, избранной 30 июня, в том числе старший брат бывшего президента Боливарианской Республики Уго Чавеса Адан Чавес. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего в санкционные списки внесены имена шести членов КА и командира отряда Национальной гвардии страны, отвечающего за охрану здания парламента. Санкции также коснулись нескольких граждан Мексики.