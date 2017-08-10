МИД Венесуэлы выразил протест 11 странам из-за непризнания Конституционной ассамблеи

ТАСС, 10 августа. Министерство иностранных дел Венесуэлы выразило протест послам и представителям 11 стран региона, которые подписали совместное заявление о непризнании Конституционной ассамблеи (КА) республики. Об этом сообщил в среду глава внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Сегодня мы приняли послов и поверенных в делах 11 из 12 стран, которые вчера [во вторник] совершили еще одну историческую ошибку, а именно провели встречу, чтобы попытаться запугать Боливарианскую Республику Венесуэла, чтобы не признать наше правовое устройство, чтобы не признать законность КА", - сказал Арреаса в эфире телеканала "Venezolana de Televisión".

"Мы настойчиво донесли до них, что категорически отвергаем эту встречу", - добавил министр. По его словам, председатель КА Дельси Родригес также призвала правительства этих 11 стран уважать суверенитет Венесуэлы и "не поддаваться направлению, заданному внешней политикой США, которые пытаются подчинить себе внешнюю политику этих государств".

Во вторник в столице Перу прошла встреча глав МИД и представителей 17 стран Южной, Центральной и Северной Америки. По ее итогам 12 государств приняли совместное заявление, в котором "осудили нарушение демократического строя в Венесуэле" и заявили, что не признают КА и все принятые ей решения. Документ подписали Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу.

КА, созванная по решению президента Николаса Мадуро, начала работу на прошлой неделе. Проведение выборов в орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон без организации предварительного референдума, было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали голосование "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.