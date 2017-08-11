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Сенаторы США призвали Трампа не блокировать поставки нефти из Венесуэлы

Международная панорама
11 августа, 5:00 UTC+3 ТАСС

По их мнению, блокировка поставок нефти может нанести ущерб, который ляжет на плечи американских налогоплательщиков

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ТАСС, 11 августа. Четыре сенатора от нефтеперерабатывающих штатов США обратились к американском президенту Дональду Трампу с просьбой не накладывать запрет на импорт нефти из Венесуэлы в качестве экономических санкций против этой страны. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Мы считаем, что крайне важно помнить, какую роль энергетический сектор и нефтеперерабатывающая индустрия играют в экономических интересах страны и интересах государственной безопасности", - утверждается в совместном заявлении сенаторов от Техаса, Луизианы и Миссисипи Джона Корнин, Билла Кэссиди, Тада Кохрана и Роджера Уикера.

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Сенаторы отмечают, что блокировка поставок нефти может нанести отрасли значительный ущерб, стоимость которого ляжет на плечи налогоплательщиков. В письме также говорится, что подобные меры могут спровоцировать в Венесуэле кризис, который лишит государство источников финансирования и переместит нефтяные ресурсы в руки кредиторов. Авторов обращения беспокоит возможная заинтересованность России и Китая в венесуэльской нефтяной индустрии.

Ранее США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других должностных лиц этой страны. Поводом послужило решение Мадуро созвать Конституционную Ассамблею (КА), способную реформировать систему государственного управления и менять основной закон Венесуэлы. США назвали созыв КА "ударом по демократии во всем полушарии".

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Трамп, Дональд Мадуро, Николас
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