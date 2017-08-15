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Президент Венесуэлы призвал международное сообщество поддержать его страну

Международная панорама
15 августа, 10:13 UTC+3 ТАСС

По словам Николаса Мадуро, "угроза начала войны и насилия может быть устранена только путем диалога, за счет дипломатических и политических шагов"

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ТАСС, 15 августа. Венесуэльский лидер Николас Мадуро обратился с призывом к международному сообществу оказать поддержку Венесуэле перед лицом "угроз" со стороны президента США Дональда Трампа. На состоявшейся в понедельник в Каракасе церемонии вручения верительных грамот послами Испании, Франции, Японии, Сирии, Вьетнама и Гватемалы он выдвинул инициативу о проведении встречи на высшем уровне, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию, сообщило агентство Efe.

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"Моя просьба ко всем государствам, которые вы представляете, - [провести] саммит за закрытыми дверями, чтобы рассмотреть на нем тему [сохранения] мира в Венесуэле, а также угрозу военного вмешательства [в нашу страну] со стороны правительства Дональда Трампа", - заявил Мадуро. Он подчеркнул, что срочное проведение встречи на высшем уровне необходимо, в частности, чтобы обсудить вопрос о начале диалога между правительством и венесуэльской оппозицией.

По словам президента Венесуэлы, "угроза начала войны и насилия может быть устранена только путем диалога, за счет дипломатических и политических шагов". Он отметил, что сейчас существует возможность начала диалога с венесуэльской оппозицией, а также с представителями "всех социальных и политических кругов" с тем, чтобы "достичь консолидации мира" в южноамериканской стране. Однако для этого необходима поддержка со стороны "братских правительств", подчеркнул Мадуро.

Венесуэльский президент заявил в понедельник, выступая на митинге в Каракасе, что угроза военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле со стороны США стала очень грубой ошибкой. "Почему он [Дональд Трамп] совершил эту грубую ошибку, эту самую грубую ошибку, которая когда-либо имела место в латиноамериканской стране за 200 лет отношений?" - задал вопрос Мадуро. По его мнению, поводом для таких заявлений послужили выборы в Конституционную ассамблею (КА) Венесуэлы 30 июля. "На фоне поражения [венесуэльской] оппозиции… они сами решили попытаться выйти против Боливарианской революции", - отметил Мадуро.

Конституционная ассамблея Венесуэлы, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, была созвана по решению главы государства без проведения предварительного референдума. Оппозиция, контролирующая парламент страны, бойкотировала выборы в КА и не признала результаты голосования.

Проведение выборов в КА было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали выборы в ассамблею "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
Темы
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