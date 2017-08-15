Мадуро: организаторы митингов должны предстать перед Конституционной ассамблеей Венесуэлы

ТАСС, 14 августа. Организаторы антиправительственных выступлений в Венесуэле должны предстать перед созданной в Конституционной ассамблее (КА) страны Комиссии по установлению правды. Об этом заявил в понедельник на митинге в Каракасе президент Николас Мадуро.

"Они пытались найти основания для интервенции гринго [США] в Венесуэлу, - цитирует главу государства сайт радиостанции Union Radio. - Если они не предстанут [перед комиссией] добровольно, нужно найти их… и привести всех, кто призывал к беспорядкам, и чтобы это [слушание в Комиссии] было публичным, чтобы его транслировали по радио и телевидению". По мнению Мадуро, эти люди "должны ответить за то, что устроили в стране смуту".

С начала апреля в Венесуэле прошло несколько тысяч организованных оппозицией акций протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.