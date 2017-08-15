Пенс утверждает, что крах Венесуэлы поставит США и другие страны полушария под угрозу

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ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс назвал Венесуэлу "несостоявшимся государством" и заявил, что в том случае, если страна потерпит крах, это потенциально может поставить под угрозу границы и экономику США. Об этом он написал в понедельник в своем Twitter.
"Несостоявшееся государство становится движущей силой для такого масштаба миграции, который ставит под угрозу наши границы и нашу экономику", - утверждал он. "Президент США [Дональд Трамп] ясно дал понять, что когда Венесуэла потерпит крах, процветание США и всех государств в этом полушарии окажутся под угрозой", - добавил вице-президент.
A failed state becomes a driving force for the kind of migration that compromises our borders & compromises our economy. #VPinSA— Vice President Pence (@VP) 15 August 2017
После того, как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею (КА),
которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает президента республики Николаса Мадуро диктатором. США также ввели санкции против президента Венесуэлы и членов КА.
Трамп на прошлой неделе сообщил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы. По его словам, у США "есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможный военный вариант в случае необходимости".