Сечин: никто не сможет выгнать "Роснефть" из Венесуэлы

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ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" продолжит работу в Венесуэле и намерена наращивать сотрудничество в сфере ТЭК, заявил журналистам глава компании Игорь Сечин.
"В настоящее время мы добываем 9 млн т нефти в год ежегодно, занимаемся трейдингом венесуэльской нефти, и как я уже неоднократно повторял, мы никогда оттуда не уйдем, и никто нас не сможет оттуда выгнать. Мы будем работать с Венесуэлой, будем наращивать объемы нашего сотрудничества в сфере ТЭК", - сказал Сечин.
Он отметил, что компания не занимается политикой, а развивает добычные проекты в Венесуэле.
"Роснефть" - один из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Компания реализует совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA: Petromonagas (60% у PDVSA, 40% у "Роснефти"), Petroperija (60% у PDVSA, 40% у "Роснефти"), Petromiranda (32% у "Роснефти") и Petrovictoria (40% у "Роснефти") и Boqueron (60% у PDVSA, 26,67% у "Роснефти", 13,33% у австрийской OMV). По данным "Роснефти", суммарные геологические запасы нефти данных проектов оцениваются в более чем 20,5 млрд т.
Также создано нефтесервисное совместное предприятие - Perforosven, в которое "Роснефть" получила 51%, а PDVSA - 49%.