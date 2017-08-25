Глава МИД Венесуэлы назвал санкции США худшим актом агрессии против его страны за 200 лет

ООН, 25 августа. /ТАСС/. Военные угрозы США в адрес Венесуэлы абсурдны, а новые санкции, введенные Вашингтоном, являются самым вопиющим актом агрессии против латиноамериканской страны за последние 200 лет. Об этом заявил в пятницу журналистам в Нью-Йорке министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса по итогам встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Насколько абсурдны и враждебны угрозы применения силы против мирной страны, которой является Венесуэла, - возмутился министр. - Мы не представляем угрозы для мира". "Эти действия, эти финансовые санкции, о которых было объявлено сегодня, являются наихудшим актом агрессии против Венесуэлы за последние 200 лет, возможно, с тех времен, когда Испанская империя была побеждена нашими освободителями, Симоном Боливаром", - добавил Арреас.

Он предположил, что США своими санкциями "пытаются спровоцировать гуманитарный кризис" в Венесуэле и "заморить голодом" народ страны. "К чему они стремятся? Мы этого не понимаем", - добавил министр. Он выразил уверенность в том, что венесуэльский народ сплотится перед лицом внешней угрозы и будет противостоять ей, используя дипломатию.

Кроме того, он заверил, что страна будет "всеми средствами" защищать свой суверенитет и демократию.

Мадуро не поедет на Генассамблею ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в сентябре не приедет в Нью-Йорк на общеполитическую дискуссию Генеральной Ассамблеи ООН, но собирается написать письмо президенту США Дональду Трампу, чтобы попытаться наладить с ним отношения, заявил также Арреаса.

По его словам, "президент Мадуро не приедет на Генеральную Ассамблею, так как очень занят подготовкой к региональным выборам, а также работает над решением экономических вопросов и занят Конституционной Ассамблеей".

Как заявил глава МИД, глава государства был всегда нацелен на установление отношений с администрацией США, основанных на взаимном уважении. "Он пытался наладить контакт, поговорить. Он собирается послать письмо президенту Трампу. Мы считаем, что в XXI веке в этом мире все вопросы должны решаться через диалог, через дипломатию, а не через угрозы развязывания войны", - подчеркнул Арреаса.

Общеполитическая дискуссия Генассамблеи начнется 19 сентября с выступлений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя 72-й сессии ГА Мирослава Лайчака. Как ожидается, в первый день на трибуну поднимутся президент США, а также лидеры Армении, Боливии, Афганистана, Бразилии, Израиля, Польши, Узбекистана, Франции и других стран.

Дебаты в ГА продлятся до 25 сентября. Согласно предварительному плану форума, 21 сентября состоится выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова. В последний день ожидается выступление ряда министров иностранных дел, в том числе КНДР и Сирии.