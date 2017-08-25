Министр обороны Польши назвал "неясной и непрозрачной" подготовку к учениям "Запад-2017"

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ВАРШАВА, 25 августа. /ТАСС/. Министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич считает, что цели российско-белорусских учений "Запад-2017" могут быть масштабнее, чем заявлено. Такое мнение он высказал в пятницу Польскому агентству печати.
"Проблема заключается в том, что ход подготовительного процесса к этим учениям неясен и непрозрачен, поступает такая противоречивая информация, что фактически нет понимания, какие цели преследует российская сторона", - сказал Мачеревич. "Отсюда опасения, что они [учения] могут быть частью широкой операции, заключающейся в том, что вблизи восточной границы Польши в Белоруссии останутся войска", - добавил он.
"Нужно понимать, что 12,5 тысячи военных, которые туда направлены в соответствии с допустимыми нормами, - это не все войска, сконцентрированные там в связи с учениями "Запад-2017", - утверждает он. - Польская сторона располагает информацией о гораздо более широкой мобилизации, подготовке к маневрам, выходящих за рамки тех войск, которые уже сейчас введены на территорию Белоруссии".
Отвечая на вопрос о том, хотела ли бы Польша направить на учения своих представителей, Мачеревич сказал, что "если такое предложение поступит, республика направит наблюдателей".