Ким Чен Ын посмотрел, как спецназ КНДР отрабатывает "захват" островов Южной Кореи

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ТАСС, 26 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил полигон, где спецназ провел учения, в ходе которых отрабатывались действия по захвату южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Как сообщило в субботу агентство ЦТАК, именно он на месте отдал приказ о начале так называемых соревнований.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
Силы специального назначения армии КНДР нанесли удар по двум островам, которые, по сценарию, имитировали Пэннёндо и Ёнпхёндо. Сначала удары по целям нанесли боевые самолеты, затем огонь открыли реактивные орудия и самоходные гаубицы. После этого острова взял под контроль десант: спецназовцы опустились на землю с помощью парашютов, "тайно проникли на остров под водой", а также высадились с резиновых лодок.
Ким Чен Ын был удовлетворен результатом и отметил высокий боевой дух солдат и офицеров, подчеркнув, что "на учениях искоренен формализм". Он также заявил, что армия должна думать об уничтожении врагов с помощью оружия, а также о том, как "одним махом взять Сеул и покорить южную часть Кореи".
В субботу, по данным южнокорейских военных, КНДР осуществила запуск нескольких ракет в северо-восточном направлении в сторону Японского моря. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве написало, что пуски могли быть частью военных учений. Связаны ли пуски с прошедшими в КНДР "соревнованиями" частей специального назначения, неизвестно.