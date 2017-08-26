СМИ: КНДР произвела одновременно запуск нескольких ракет

Слуцкий: для "Халла" было важно одержать первую "сухую" победуСпорт 26 августа, 2:21
Макгрегор оказался тяжелее Мэйуэзера в преддверии поединкаСпорт 26 августа, 1:42
СМИ: КНДР произвела одновременно запуск нескольких ракетМеждународная панорама 26 августа, 1:26
"Локомотив" сыграет с "Уралом" в матче чемпионата России по футболуСпорт 26 августа, 0:32
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор проведут "бой века" по правилам боксаСпорт 26 августа, 0:24
СМИ: в центре Брюсселя мужчина напал с ножом на солдатПроисшествия 25 августа, 22:32
ЦСКА разгромил московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛСпорт 25 августа, 21:47
СМИ: "Спартак" завершит покупку футболиста "Спорт Ресифи" Фелипе на следующей неделеСпорт 25 августа, 21:20
Глава МИД Венесуэлы назвал санкции США худшим актом агрессии против его страны за 200 летМеждународная панорама 25 августа, 21:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 августа. Военные Южной Кореи зафиксировали в субботу запуск сразу нескольких ракет малой дальности из провинции КНДР Канвондо. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
Ранее сообщалось о запуске одной ракеты. По сведениям агентства, пуски были совершены около 06:49 по местному времени (01:49 мск). Некоторые из ракет пролетели более 250 км в северовосточном направлении.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.