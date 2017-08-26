СМИ: КНДР произвела одновременно запуск нескольких ракет

ТАСС, 26 августа. Военные Южной Кореи зафиксировали в субботу запуск сразу нескольких ракет малой дальности из провинции КНДР Канвондо. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Ранее сообщалось о запуске одной ракеты. По сведениям агентства, пуски были совершены около 06:49 по местному времени (01:49 мск). Некоторые из ракет пролетели более 250 км в северовосточном направлении.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.