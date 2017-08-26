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СМИ: КНДР произвела одновременно запуск нескольких ракет

Международная панорама
26 августа, 1:26 дата обновления: 26 августа, 2:23 UTC+3

Некоторые из ракет пролетели более 250 км в северовосточном направлении, отмечает агентство Yonhap

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© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 26 августа. Военные Южной Кореи зафиксировали в субботу запуск сразу нескольких ракет малой дальности из провинции КНДР Канвондо. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Ранее сообщалось о запуске одной ракеты. По сведениям агентства, пуски были совершены около 06:49 по местному времени (01:49 мск). Некоторые из ракет пролетели более 250 км в северовосточном направлении.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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