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СМИ: ракетный пуск КНДР не повлиял на безопасность Японии

Международная панорама
26 августа, 2:17 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 26, августа. /ТАСС

Правительство Японии занимается сбором и анализом информации

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ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Ракетный пуск, который, по данным южнокорейских военных, произвела в субботу утром КНДР, не оказал непосредственного влияния на безопасность Японии. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

Правительство Японии в настоящее время занимается сбором и анализом информации.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на военных сообщило о ракетном пуске с территории КНДР в направлении Японского моря. По их данным, ракета, предположительно баллистическая, пролетела около 250 км.

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КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР
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