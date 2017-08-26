СМИ: ракетный пуск КНДР не повлиял на безопасность Японии

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ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Ракетный пуск, который, по данным южнокорейских военных, произвела в субботу утром КНДР, не оказал непосредственного влияния на безопасность Японии. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.
Правительство Японии в настоящее время занимается сбором и анализом информации.
Ранее агентство Yonhap со ссылкой на военных сообщило о ракетном пуске с территории КНДР в направлении Японского моря. По их данным, ракета, предположительно баллистическая, пролетела около 250 км.