СМИ: ракетный пуск КНДР не повлиял на безопасность Японии

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Ракетный пуск, который, по данным южнокорейских военных, произвела в субботу утром КНДР, не оказал непосредственного влияния на безопасность Японии. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

Правительство Японии в настоящее время занимается сбором и анализом информации.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на военных сообщило о ракетном пуске с территории КНДР в направлении Японского моря. По их данным, ракета, предположительно баллистическая, пролетела около 250 км.