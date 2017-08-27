Армия Ливана объявила о прекращении огня против ИГ на северо-восточной границе с Сирией

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ТАСС, 27 августа. Ливанская армия объявила 27 августа о прекращении огня в наступлении против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на северо-восточной границе с Сирией. Об этом сообщает агентство Reuters.
По его информации, режим прекращения огня вступил в силу в 7:00 мск. Данная мера предназначена для того, чтобы проложить путь к переговорам касательно судьбы ливанских военных, попавших в плен к боевикам в 2014 году.
Боевые действия идут на ливанской стороне границы, где войска проводили операцию под кодовым название "Рассвет" и блокировали террористов в пограничном секторе площадью 20 кв. км. За неделю в районе Джуруд-эль-Каа были очищены от банд ИГ 100 кв. км, уничтожены укрепления и командные пункты боевиков, захвачены склады с оружием и боеприпасами.