Армия Ливана объявила о прекращении огня против ИГ на северо-восточной границе с Сирией

ТАСС, 27 августа. Ливанская армия объявила 27 августа о прекращении огня в наступлении против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на северо-восточной границе с Сирией. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его информации, режим прекращения огня вступил в силу в 7:00 мск. Данная мера предназначена для того, чтобы проложить путь к переговорам касательно судьбы ливанских военных, попавших в плен к боевикам в 2014 году.

Боевые действия идут на ливанской стороне границы, где войска проводили операцию под кодовым название "Рассвет" и блокировали террористов в пограничном секторе площадью 20 кв. км. За неделю в районе Джуруд-эль-Каа были очищены от банд ИГ 100 кв. км, уничтожены укрепления и командные пункты боевиков, захвачены склады с оружием и боеприпасами.