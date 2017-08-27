Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Армия Ливана объявила о прекращении огня против ИГ на северо-восточной границе с Сирией

Международная панорама
27 августа, 8:04 UTC+3 ТАСС

Представители армии намерены начать переговоры относительно судьбы попавших в плен к боевикам в 2014 году ливанских военных

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 августа. Ливанская армия объявила 27 августа о прекращении огня в наступлении против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на северо-восточной границе с Сирией. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его информации, режим прекращения огня вступил в силу в 7:00 мск. Данная мера предназначена для того, чтобы проложить путь к переговорам касательно судьбы ливанских военных, попавших в плен к боевикам в 2014 году.

Боевые действия идут на ливанской стороне границы, где войска проводили операцию под кодовым название "Рассвет" и блокировали террористов в пограничном секторе площадью 20 кв. км. За неделю в районе Джуруд-эль-Каа были очищены от банд ИГ 100 кв. км, уничтожены укрепления и командные пункты боевиков, захвачены склады с оружием и боеприпасами.

Смотрите также

СМИ: террористы сдаются бойцам "Хезболлах" в районе ливано-сирийской границы

"Хезболлах" заявила, что присутствию боевиков "Джебхат ан-Нусры" в Ливане положен конец

Шойгу: введение зон деэскалации в Сирии позволило остановить гражданскую войну

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ливан Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
2
Начало поединка по правилам бокса между Мэйуэзером и Макгрегором отложено
3
Мэйуэзер считает, что Макгрегор провел отличный боксерский поединок
4
Армия Ливана объявила о прекращении огня против ИГ на северо-восточной границе с Сирией
5
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
6
Глава Якутии выразил соболезнования в связи с прекращением поиска горняков
7
Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем Барбозой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама