СМИ: террористы сдаются бойцам "Хезболлах" в районе ливано-сирийской границы

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БЕЙРУТ, 26 августа. /ТАСС/. Террористы, действующие в районе сирийско-ливанской границы, сдаются отрядам шиитской партии "Хезболлах", которые сражаются на стороне правительственной армии. Как сообщил в субботу телеканал Al Manar, боевики, принадлежащие к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), окружены в районе двух последних погранпереходов - Мартбая и Шейх-Али.
Ранее бойцы "Хезболлах" при поддержке сирийских войск освободили еще пять нелегальных погранпереходов, банды ИГ использовали горные тропы для переброски в Сирию оружия и наемников.
Всего за неделю операции в приграничной местности шиитские отряды очистили 270 из 310 кв. км территории, которая находилась под контролем террористов.
Точных сведений о численности сдавшихся террористов пока не поступило. Согласно данным очевидцев, сложили оружие несколько десятков боевиков, они сдались вместе со своими семьями.
19 августа сдался в плен эмир ИГ Ахмед Вахид аль-Абдо, возглавлявший бандформирования в пограничном регионе Западный Калямун (60 км от Дамаска).
Бойцы "Хезболлах" преследуют группы террористов, которые продолжают оказывать сопротивление, в горной местности Халимат-Кара и Джараджир. Важным тактическим успехом стало закрепление шиитских отрядов и сирийских военнослужащих в пятницу на вершине Далиль-Фахурия и в ущелье Вади-эль-Хамам.
Боевые действия идут на ливанской стороне границы, где войска проводят операцию под кодовым название "Рассвет" и блокировали террористов в пограничном секторе площадью 20 кв. км. За неделю в районе Джуруд-эль-Каа были очищены от банд ИГ 100 кв. км, уничтожены укрепления и командные пункты боевиков, захвачены склады с оружием и боеприпасами.