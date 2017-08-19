СМИ: ливанская армия начала операцию на границе с Сирией против террористов

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БЕЙРУТ, 19 августа. /ТАСС/. Командование ливанской армии объявило в субботу о начале операции "Рассвет" по освобождению от террористов горной местности Джуруд-эль-Каа на границе с Сирией. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, с раннего утра артиллерийские батареи ведут прицельный огонь по позициям боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на высотах Хирбет-Дауд, Рас-эль-Каф и Джебель-эль-Мхейрама. В рядах противника есть убитые и раненые.
По информации Al Mayadeen, ливанским военнослужащим противостоит примерно тысяча экстремистов, которые используют труднодоступные районы для переброски оружия и наемников в Сирию.
Президент Ливана Мишель Аун прибыл в министерство обороны, чтобы лично следить за ходом боевых действий. 8 августа Высший совет обороны Ливана дал войскам разрешение на проведение крупномасштабной операции. В пограничные города Рас-Баальбек и Эль-Каа стянуты элитные формирования и бронетехника. 16 августа уже были зачищены районы Хирбет-Хазаль и Духур-эль-Ханзир.
На сирийской стороне границы антитеррористическая операция проводится в горном районе Западный Калямун. На стороне правительственных сил сражаются отряды шиитской милиции "Хезболлах". В конце июля в окрестностях города Эрсаль (90 км от Бейрута) шиитские бойцы разгромили банды радикальной группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и заставили их капитулировать. Свыше тысячи боевиков были выведены из Ливана 2 августа в сирийскую провинцию Идлиб.