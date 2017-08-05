СМИ: ливанская армия атаковала лагеря террористов на границе с Сирией

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БЕЙРУТ, 5 августа. /ТАСС/. Ливанские войска нанесли в субботу удары по базам террористов в окрестностях городов Рас-Баальбек и Эль-Каа на границе с Сирией. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, артиллерийские батареи уничтожили укрепления и огневые позиции боевиков из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в горных районах Хирбет-Дауд, Рас-эль-Каф и Джебель-эль-Мхейрама.
По информации телеканала, боевики понесли потери, была выведена из строя военная техника, уничтожены командные пункты и склады с боеприпасами.
Мощная артподготовка проведена перед началом масштабной операции по зачистке пограничной местности Джуруд-эль-Каа от террористов. Банды ИГ используют расположенные там ущелья для переброски в Сирию оружия и наемников. Кроме того, боевики совершают нападения на армейские посты и устраивают теракты в населенных пунктах.
Как заявил ранее премьер-министр Ливана Саад Харири, "правительство поддерживает эту операцию и полностью доверяет военным".
В соседнем пограничном районе Эрсаль (90 км от Бейрута) бойцы шиитской милиции "Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской армии, разгромили в конце июля банды террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и заставили их капитулировать. Свыше тысячи боевиков были выведены из Ливана 2 августа в сирийскую провинцию Идлиб.