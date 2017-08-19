СМИ: террористы сдались бойцам "Хезболлах" в районе Замрани на границе с Сирией

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БЕЙРУТ, 19 августа. /ТАСС/. Банда террористов, действующая в районе сирийско-ливанской границы, прекратила огонь и сдалась в субботу отрядам шиитской партии "Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской армии. Как сообщил телеканал Al-Manar, боевики были окружены в районе контрольно-пропускного пункта Замрани. Все они принадлежат к экстремистской группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Сведений о численности сдавшихся террористов пока не поступило.
По информации телеканала, вместе с боевиками сдался в плен эмир ИГ Ахмед Вахид аль-Абдо, возглавлявший бандформирования в пограничном регионе Западный Калямун (60 км от Дамаска).
Бойцы "Хезболлах" преследуют террористов у двух других погранпереходов - Фейха и Мейра. При поддержке сирийских войск они пытаются захватить высоты Эль-Брейдж, господствующие над местностью. Ранее шиитские отряды зачистили ущелье Вади-Хамра и выбили противника с вершины Корнет-Шмейс.
Боевые действия идут на ливанской стороне границы, где правительственные войска проводят операцию под кодовым название "Рассвет" в горных районах Хирбет-Дауд, Рас-эль-Каф и Джебель-эль-Мхейрама. Представитель министерства обороны Ливана генерал Али Кансо заявил, что войскам противостоят три банды ИГ, которые удерживают под контролем 120 кв. км пограничной территории. "Их численность оценивается в 600 человек, противник хорошо вооружен, среди боевиков есть снайперы и зенитчики", - сообщил генерал.