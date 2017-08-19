Минобороны Ливана: армии на границе с Сирией противостоит 600 террористов

БЕЙРУТ, 19 августа. /ТАСС/. Командование ливанской армии объявило в субботу о начале операции "Рассвет" по освобождению от террористов горной местности Джуруд-эль-Каа на границе с Сирией. Как заявил журналистам на пресс-конференции в министерстве обороны Ливана генерал Али Кансо, три банды из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) удерживают под контролем 120 кв. км пограничной территории.

"Их численность оценивается в 600 человек, противник хорошо вооружен, среди боевиков есть снайперы и зенитчики", - заявил он. По словам генерал, никаких переговоров ливанские власти с террористами не ведут.

"Операция будет продолжаться до тех пор, пока ливанская армия не выйдет к границе с Сирией, - сказал представитель минобороны Ливана. - Мы уверены, что наши войска успешно справятся с этой задачей". При этом он подтвердил, что ливанские военные не координируют своих действий ни с сирийской армией, ни с воюющей на ее стороне шиитской милицией "Хезболлах".

Канцелярия президента Ливана ранее сообщила, что глава государства Мишель Аун прибыл в министерство обороны, чтобы лично следить за ходом боевых действий. 8 августа высший совет обороны дал войскам "зеленый свет" на проведение крупномасштабной операции. В пограничные города Рас-Баальбек и Эль-Каа были стянуты элитные формирования и бронетехника. 16 августа уже были зачищены районы Хирбет-Хазаль и Духур-эль-Ханзир.

По информации телеканала "Аль-Маядин", ливанская артиллерия уничтожила в субботу огневые позиции террористов на высотах Хирбет-Дауд, Рас-эль-Каф и Джебель-эль-Мхейрама. В рядах противника есть убитые и раненые.

На сирийской стороне границы антитеррористическая операция проводится в горном районе Западный Калямун. На стороне правительственных сил сражаются отряды "Хезболлах". В конце июля в окрестностях города Эрсаль (90 км от Бейрута) шиитские бойцы разгромили банды террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и заставили их капитулировать. Свыше 1 тыс. боевиков были выведены из Ливана 2 августа в сирийскую провинцию Идлиб.