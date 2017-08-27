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Bild: Турция с апреля удерживает под арестом паломника из Германии

Международная панорама
27 августа, 11:39 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, августа. /ТАСС

При этом неизвестно, в чем его подозревают

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БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Очередной случай задержания немецкого гражданина в Турции стал достоянием общественности - как сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag, в конце апреля на юге страны был задержан приезжий из Германии.

Мужчина собирался свершить паломничество в Иерусалим, и его путь пролегал через Турцию. По данным газеты, немецкий гражданин удерживается под арестом с конца апреля, при этом неизвестно, в чем его подозревают. Германия оказывает ему консульскую поддержку.

Отношения Германии и Турции ухудшились под влиянием целого ряда факторов. Один из них - задержания немецких граждан. Речь идет, прежде всего, о журналисте газеты Die Welt Денизе Юджеле, переводчице Мешале Толу и правозащитнике Петере Штойдтнере.

По данным германского МИД, всего в Турции в местах предварительного заключения содержатся 10 граждан Германии, им вменяется поддержка терроризма, а также участие в провалившейся попытке путча.

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