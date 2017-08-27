В правительстве Франции снижение рейтинга Макрона связывают с его желанием изменить страну

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер связывает снижение рейтинга президента республики Эмманюэля Макрона с его желанием трансформировать страну. Такое мнение он высказал в воскресенье в эфире телеканала BFM TV.

"Да, трудности есть. Но для управления страной нельзя просто смотреть на результаты опросов. Некоторые это сделали и сели в галошу, - сказал Кастанер. - Мы здесь для того, чтобы трансформировать страну. Мы решили двигаться вперед, взяв на себя риски и зная, что будет сложно".

По словам Кастанера, "трансформация страны всегда означает определенные риски и некоторую долю непопулярности". "Президент Франции был избран большинством голосов, и люди, выбравшие его, ждут [изменений]. Мы здесь для того, чтобы эти изменения внедрить в жизнь", - отметил официальный представитель правительства Франции.

Согласно последнему опросу Французского института изучения общественного мнения (Ifop), опубликованного в воскресенье в газете Le Journal du Dimanche, 57% опрошенных недовольны работой французского лидера. Таким образом, рейтинг президента страны в августе упал на 14 пунктов по сравнению с данными за июль.

Исследование также показало падение уровня популярности премьер-министра страны Эдуара Филиппа на девять пунктов по сравнению с показателями за прошлый месяц. Опрос проводился в режиме онлайн и по телефону 25 и 26 августа среди более чем тысячи французов.