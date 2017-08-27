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В правительстве Франции снижение рейтинга Макрона связывают с его желанием изменить страну

Международная панорама
27 августа, 16:25 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 27, августа. /ТАСС

По словам официального представителя кабмина Кристофа Кастанера, "трансформация страны всегда означает определенные риски и некоторую долю непопулярности"

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ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер связывает снижение рейтинга президента республики Эмманюэля Макрона с его желанием трансформировать страну. Такое мнение он высказал в воскресенье в эфире телеканала BFM TV.

"Да, трудности есть. Но для управления страной нельзя просто смотреть на результаты опросов. Некоторые это сделали и сели в галошу, - сказал Кастанер. - Мы здесь для того, чтобы трансформировать страну. Мы решили двигаться вперед, взяв на себя риски и зная, что будет сложно".

По словам Кастанера, "трансформация страны всегда означает определенные риски и некоторую долю непопулярности". "Президент Франции был избран большинством голосов, и люди, выбравшие его, ждут [изменений]. Мы здесь для того, чтобы эти изменения внедрить в жизнь", - отметил официальный представитель правительства Франции.

Согласно последнему опросу Французского института изучения общественного мнения (Ifop), опубликованного в воскресенье в газете Le Journal du Dimanche, 57% опрошенных недовольны работой французского лидера. Таким образом, рейтинг президента страны в августе упал на 14 пунктов по сравнению с данными за июль.

Исследование также показало падение уровня популярности премьер-министра страны Эдуара Филиппа на девять пунктов по сравнению с показателями за прошлый месяц. Опрос проводился в режиме онлайн и по телефону 25 и 26 августа среди более чем тысячи французов.

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Персоны
Филипп, Эдуар Макрон, Эмманюэль
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Франция
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