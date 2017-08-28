МИД Китая подтвердил отвод войск Индии с линии противостояния в районе Сиккима

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ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подтвердила, что индийские войска отошли от линии противостояния с китайскими войсками в районе штата Сикким (Индия). Об этом она заявила в пятницу на регулярном брифинге.
"Очень рада подтвердить, что все индийские служащие и оборудование возвращены на территорию Индии", - сказала она.
"Китай придает большое значение развитию отношений с Индией, будет уважать исторически достигнутые договоренности и международное право", - добавила дипломат.
С начала июня на границе двух стран сохранялась напряженная обстановка. Пекин требовал от индийской стороны снести два блиндажа в районе Докалам (Дока-Ла) на стыке границ Сиккима, Бутана и Тибетского автономного района КНР. Китайская сторона считала, что они построены на ее территории. 6 июня КНР разрушила блиндажи бульдозерами. Спустя два дня между солдатами китайской и индийской сторон произошла потасовка. После инцидента Индия остановила строительство дороги в районе Сиккима, которое вели рабочие КНР, что привело к обвинениям со стороны МИД Китая в том, что индийские военнослужащие вторглись на китайскую территорию.