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Додон: десятки тысяч молдаван нашли работу, благодаря налаживанию отношений с Россией

Международная панорама
28 августа, 15:29 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 28, август. /ТАСС

По словам президента Молдавии, это стало возможным после разблокирования экспорта молдавской растениеводческой продукции в РФ

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КИШИНЕВ, 28 август. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон отметил важность поддержания хороших отношений с Россией, от которых, по его словам, зависят судьбы сотен тысяч молдаван. В опубликованном в понедельник телеканалом NTV Moldova интервью глава республики обратил внимание, что положительная динамика в отношениях между двумя странами только в этом году позволила трудоустроить десятки тысяч молдаван.

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Игорь Додон: Молдове суждено быть в хороших отношениях и с Востоком, и с Западом

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"Благодаря тому, что я договорился с властями Российской Федерации, с президентом Владимиром Путиным, и открылся рынок, десятки тысяч человек получили рабочие места в течение этого года в Республике Молдова", - отметил Додон. По его словам, такая возможность появилась после разблокирования экспорта молдавской растениеводческой продукции в Россию.

Додон осудил правительство страны, которое, по его мнению, провоцирует конфликт между двумя станами. "Я в оппозиции к парламентскому большинству и правительству, которые, когда видят, что мне удается сделать, объявляют персоной нон грата Рогозина или пять дипломатов РФ", - отметил президент.

За годы независимости безработица вынудила покинуть Молдавию почти треть граждан - около 1 млн человек. Больше половины из них нашли работу в России. По данным Нацбанка Молдавии, в прошлом году через системы быстрых денежных переводов от молдавских гастарбайтеров поступило свыше $1 млрд, включая примерно $400 млн из РФ.

Ранее президенты двух стран договорились об амнистии для ряда молдавских граждан, нарушивших российское миграционное законодательство.

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Темы
Дипломатический конфликт между Россией и Молдавией
Персоны
Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович Путин, Владимир Владимирович
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