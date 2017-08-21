Додон: выпады молдавского правительства в отношении России провоцируются из США

КИШИНЕВ, 21 августа. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что в ухудшении отношений Кишинева и Москвы и в возможной эскалации ситуации вокруг Приднестровья заинтересованы определенные политические круги в США. Это мнение он высказал в интервью ТАСС, комментируя высылку группы российских дипломатов, запрет на въезд в страну вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и другие антироссийские выпады со стороны правительства Павла Филипа.

"Лидеры правящей Демократической партии Молдавии пытаются заручиться поддержкой США, где есть влиятельные политические круги, заинтересованные в усилении конфронтации с Москвой. Мы видим, как они наращивают давление на президента [США Дональда] Трампа, чтобы не допустить конструктивного диалога с Кремлем. Чтобы угодить своим покровителям на Западе, демократы выступают против проводимого мною курса на восстановление стратегического партнерства с Россией. Для этого регулярно устраивают демарши против Москвы", - отметил Додон.

По его словам, рейтинг партий, входящих в правящую проевропейскую коалицию, после восьми лет правления катастрофически снизился, их лидеры боятся проиграть предстоящие в 2018 году парламентские выборы. По этой причине контролируемые ими СМИ в последнее время пытаются напугать избирателей "милитаристскими планами имперской России". Додон обратил внимание, что кишиневское правительство, обвинявшее Рогозина в оскорблениях в их адрес, "словно воды в рот набирает, когда их румынские коллеги говорят о планах ликвидации Молдавии и ее объединения с соседней страной". "Со стороны руководства России, например, я никогда не слышал подобных призывов", - отметил он.

Вместе с тем Додон считает, что политики, которые не заинтересованы в восстановлении сотрудничества Молдавии с Россией и решении приднестровской проблемы, есть в Москве и Тирасполе. "Это те, кто паразитирует на расколе нашей страны, зарабатывая на этом большие деньги", - уверен президент. По его мнению, "активно им помогают в этом коллеги из Румынии, которые не заинтересованы в решении приднестровской проблемы".