В правительстве Молдавии опровергли возможность введения визового режима с Россией

КИШИНЕВ, 15 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Правительство Молдавии не обсуждает возможность введения визового режима для граждан России.Об этом заявили во вторник корреспонденту ТАСС в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции, комментируя сообщения по этому поводу в местных и зарубежных СМИ.

"Информация в СМИ не соответствует действительности. В правительстве не обсуждается вопрос о введении визового режима с Российской Федерацией", - отметили в пресс-службе.

Ранее такие сообщения опроверг президент Молдавии Игорь Додон, который считает, что оснований для введения молдавским правительством визового режима с Россией нет. Он обратил внимание, что в России находится более 560 тыс. молдавских граждан, которые выехали туда в поисках работы.