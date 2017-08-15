В правительстве Молдавии опровергли возможность введения визового режима с Россией

В правительстве Молдавии опровергли возможность введения визового режима с РоссиейМеждународная панорама 15 августа, 18:17
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КИШИНЕВ, 15 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Правительство Молдавии не обсуждает возможность введения визового режима для граждан России.Об этом заявили во вторник корреспонденту ТАСС в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции, комментируя сообщения по этому поводу в местных и зарубежных СМИ.
"Информация в СМИ не соответствует действительности. В правительстве не обсуждается вопрос о введении визового режима с Российской Федерацией", - отметили в пресс-службе.
Ранее такие сообщения опроверг президент Молдавии Игорь Додон, который считает, что оснований для введения молдавским правительством визового режима с Россией нет. Он обратил внимание, что в России находится более 560 тыс. молдавских граждан, которые выехали туда в поисках работы.