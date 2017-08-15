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В правительстве Молдавии опровергли возможность введения визового режима с Россией

Международная панорама
15 августа, 18:17 UTC+3 /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Ранее сообщения об этом опроверг президент Молдавии Игорь Додон, который считает, что оснований для введения визового режима с РФ нет

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

КИШИНЕВ, 15 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Правительство Молдавии не обсуждает возможность введения визового режима для граждан России.Об этом заявили во вторник корреспонденту ТАСС в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции, комментируя сообщения по этому поводу в местных и зарубежных СМИ.

"Информация в СМИ не соответствует действительности. В правительстве не обсуждается вопрос о введении визового режима с Российской Федерацией", - отметили в пресс-службе.

Ранее такие сообщения опроверг президент Молдавии Игорь Додон, который считает, что оснований для введения молдавским правительством визового режима с Россией нет. Он обратил внимание, что в России находится более 560 тыс. молдавских граждан, которые выехали туда в поисках работы.

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Отказ россиянам во въезде в Молдавию Дипломатический конфликт между Россией и Молдавией
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