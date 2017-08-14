Додон рассчитывает обсудить с Путиным антироссийский выпад правительства

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КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным недавнее решение молдавского правительства объявить персоной нон грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. Об этом глава республики сообщил в ходе брифинга в понедельник.
"В октябре на полях саммита глав государств СНГ у нас запланирована встреча Владимиром Путиным, где мы затронем этот вопрос. Надеюсь, что у меня будет возможность обсудить эту тему раньше саммита. Я попрошу не предпринимать ответных мер, которые ударят по простым гражданам. Они не должны отвечать за действия парламентского большинства, которое хочет понравиться американцам или еще кому-то", - сказал Додон.
Ранее президент Молдавии обсудил конфликт на встрече с Рогозиным в Тегеране, где они приняли участие в инаугурации президента Хасана Роухани. Додон подчеркнул, что и дальше рассчитывает на продолжение диалога с Рогозиным, который является сопредседателем межправительственной комиссии и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью. Он высказал мнение, что действия молдавского правительства направлены на подрыв усилий президентов Молдавии и России по восстановлению стратегического диалога и партнерства между двумя странами.