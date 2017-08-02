Власти Приднестровья обеспокоены выпадом правительства Молдавии в адрес Рогозина

ТИРАСПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Приднестровья обеспокоены решением правительства Молдавии объявить персоной нон грата российского вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Как сообщила пресс-служба главы непризнанной республики Вадима Красносельского, об этом говорилось в среду на его встрече с Рогозиным в Москве, где обсуждались действия Кишинева.

"Очень опасны последние решения Конституционного суда и парламента Республики Молдова относительно российского военного присутствия и замены миротворческого формата гражданским, - цитирует пресс-служба Красносельского. - Все это было подхвачено молдавскими чиновниками. Происходит серьезное давление на миротворцев России. Я вижу желание выгнать российский контингент с территории Приднестровья".

Политик отметил, что высоко оценивает значимость российской миротворческой миссии, а ее ликвидацию считает прямым путем к эскалации конфликта.

В среду правительство Молдавии объявило персоной нон грата Рогозина, который является спецпредставителем президента РФ по Приднестровью. Ему было запрещено въезжать в республику и пересекать ее территорию транзитом. По словам вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрея Галбура, такая мера принята "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан".

Заявления Рогозина последовали после срыва его визита в Молдавию и Приднестровье, где планировалось в трехстороннем формате обсудить пути урегулирования обострившихся отношений между двумя берегами Днестра. Действия молдавского правительства осудил также президент этой страны Игорь Додон. Он и Рогозин возложили вину за происходящее на контролирующую парламент Демократическую партию Молдавии, которая, по словам Додона, не заинтересована в укреплении отношений с Россией.