Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата в ответ на обвинения в адрес Плахотнюка

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Скандал с сорванным визитом в Молдавию вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина получил в среду новое развитие.

Заместитель главы российского правительства назвал организатором провокации лидера правящей Демократической партии (ДПМ) Владимира Плахотнюка, в ответ правительство Молдавии объявило российского политика "нежелательный лицом" и запретило ему въезд в страну.

"Все организовал Плахотнюк"

О своих подозрениях в адрес Плахотнюка в связи со срывом визита в Кишинев и Тирасполь 28 июля Рогозин рассказал в интервью молдавскому телеканалу НТВ: "Мы пока, естественно, не хотим выдавать каких-то секретов, результатов нашего расследования. Оно ведется. Но могу уже сейчас сказать, что у нас есть сведения, что за этой провокацией стоял господин Плахотнюк. Это он все организовал. Цель его была столкнуть нас с Румынией, поэтому делали, как это обычно делают дельцы, чужими руками".

Визит Рогозина в Молдавию в минувшую пятницу был сорван из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией. По данным авиакомпании S7, регулярному рейсу по маршруту Москва - Кишинев запретили входить в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны". Лайнер совершил посадку в Минске, после чего зампред российского правительства отправился в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота" из столицы Белоруссии.

Согласно схеме, описанной российским вице-премьером, Плахотнюк поручил премьер-министру Молдавии Павлу Филипу сделать звонок в Бухарест. "Такой звонок был сделан, и на очень высоком уровне было принято решение о запрете вхождения самолета в воздушное пространство Румынии", - сказал Рогозин. Он добавил, что сейчас уточняется, кто окончательно принял решение.

"Они дождались взлета этого самолета, и когда он уже находился в воздухе, пройдя польское, в том числе, воздушное пространство, словацкое, только тогда ввели запрет, - возмутился Рогозин. - То есть это было сделано сознательно, грубо, попирая права людей, которые летели на этом самолете. Еще раз говорю, что дело не во мне, а дело в том, что это был хамский поступок по отношению к гражданам Молдовы, которых было большинство".

Говоря о возможных ответных мерах, Рогозин сообщил, что устанавливаются и другие лица, которые по всей цепочке принимали это решение. "Когда этот анализ будет завершен, то мы подготовим политическому руководству России свои предложения относительно тех мер, которые будут приняты в отношении этих товарищей", - сказал Рогозин. Он также заявил, что ответные меры РФ должны быть максимально выверены и адресны. "Надо наказать тех, кто виноват, а не как у нас обычно: награждают непричастных и наказывают невиновных, - заключил вице-премьер. - Именно виновные сейчас будут установлены, и, конечно, будут приняты необходимые решения".

Потеряли десятки миллионов

По словам Рогозина, который в качестве вице-премьера возглавляет российскую часть двусторонней межправительственной комиссии, в результате срыва его переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном Кишинев потерял возможность пополнить казну десятками миллионов долларов за счет новых предложений России, которые российская делегация планировала представить.

"Мы для Молдовы хотели сделать очень многое. Кстати, я летел в Кишинев, запросив встречу с членами правительства Молдовы с тем, чтобы сформулировать новые предложения по линии экономического сотрудничества, - сказал Рогозин. - Теперь уж об этом говорить не буду, теперь это уже неактуально. Потеряли, думаю, десятки, а может быть, сотни миллионов долларов одним таким жестом хамским".

Рогозин посетовал, что "идет разрушение всех договоренностей, которые у нас были с правительством Молдовы".

Он напомнил, что в конце прошлого года в Москве прошло заседание двусторонней межправительственной комиссии. "Мы все верили, что что-то происходит очень важное в наших отношениях. Мы были готовы пойти навстречу молдавской экономике, открыть рынок в каких-то областях. Это огромный восточный рынок для Молдовы, надо просто быть врагом своей страны, чтобы этот рынок не открывать для своих же фермеров, предпринимателей и т.д. И вдруг пошла эта эскалация напряжения", - отметил Рогозин.

Вице-премьер констатировал, что все началось с задержания российских официальных лиц, которые по разным вопросам ездят в Приднестровье. Потом усилились действия в отношении военнослужащих РФ. "А если мы не можем проводить ротацию наших миротворцев, к чему это может приводить? К молдавизации, приднестровизации миротворческой миссии. У нас там 200 тысяч граждан проживает в Приднестровье. К чему нас толкают, к тому чтобы российскими миротворцами стали жители Приднестровья? Кто в этом будет виноват? Только Плахотнюк и контролируемое им правительство Молдовы", - подчеркнул Рогозин.

Нужны гарантии

В том же интервью он заявил, что принимает приглашение вице-премьера, министра экономики Молдавии Октавиана Калмыка посетить страну в сентябре, но ему нужны гарантии безопасности и гарантии пролета самолета через все транзитные страны.

"У меня сейчас есть приглашение от господина Октавиана Калмыка. Оно пришло недавно, пару недель назад, он меня приглашает этой осенью приехать в Кишинев, - рассказал Рогозин. - Я с удовольствием прочел это приглашение, но что имеет ввиду господин Калмык, как он будет обеспечивать безопасность приглашаемых лиц из России, как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя, сложно сказать, но это теперь не наш вопрос".

Российский вице-премьер подчеркнул, что приглашение принято с оговорками: "Я готов приехать, только при определенных условиях. Но я еще раз говорю, чтобы я мог приехать, то есть это не приглашение, чтобы взлететь, это приглашение, чтобы приземлиться".

По словам Рогозина, он заинтересован в том, чтобы продолжить работу на месте, в том числе и в Тирасполе, и в Кишиневе. Однако на сей раз он требует твердых гарантий, которые были бы даны всеми, кто заинтересован, чтобы российско-молдавские отношения были хоть как-то приближены к прежнему уровню. "Во-первых, эти гарантии должны быть от всех стран, которые должны обеспечить пролет этого самолета, - пояснил Рогозин. - Во-вторых, это должны быть гарантии, что какие бы то ни были шероховатости, я уж не говорю про инциденты, не затронут жизни и просто здоровье и самочувствие людей, которые со мной будут вместе находиться. В противном случае какие могут быть поездки? Значит будут ездить сюда, в Москву".

Зампред правительства РФ подчеркнул, у Молдавии не получится "взять и просто карту мира ножницами отрезать и только для себя ЕС оставить", что именно он возглавляет российскую часть МПК, и молдавской стороне придется вести переговоры именно с ним, нравится им это или нет. "Никаких изменений в моем статусе российское руководство принимать не будет, наоборот все будут настаивать, чтобы я и был переговорщиком с Молдовой и, конечно, с Приднестровьем, - заявил Рогозин. - Поэтому рано или поздно им придется принять решение, как они будут восстанавливать то, что так легко и легкомысленно разрушили".

Запрет вместо гарантий

Резкие высказывания российского вице-премьера вызвали негативную реакцию в Кишиневе, и вместо запрошенных Рогозиным гарантий правительство Молдавии объявило его персоной нон грата. Это решение было одобрено в среду на заседании кабинета министров по предложению вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура.

По его словам, правительство приняло такую меру "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан". Галбур уточнил, что Рогозину будет запрещено въезжать в Молдавию и пересекать ее территорию транзитом. Премьер-министр Молдавии Павел Филип назвал высказывания вице-премьера неприемлемыми и поддержал предложение объявить Рогозина "нежелательным лицом".

"Сделанные Рогозиным заявления неприемлемы, - сказал Филип, который также является первым вице-председателем правящей ДПМ. - Считаю, что наш долг как властей защищать достоинство наших граждан и страны. Наши отношения с любой страной в мире, будь она большой или маленькой, должны основываться на взаимном уважении. Мы будем последовательны в этих действиях".

Встреча с Додоном

Официальная реакция со стороны Москвы на решение Кишинева объявить российского вице-премьера персоной нон грата пока не поступила, не откликнулся пока и сам Рогозин, обычно достаточно активный в соцсетях. Если судить по его более ранним высказываниям, он намерен обсудить сложившуюся ситуацию с президентом Молдавии Игорем Додоном во время поездки в Тегеран 5 августа.

"Разговор с Додоном, действительно, у меня должен состояться. Поскольку и я определен президентом как наш представитель российский на инаугурации нового иранского президента, и Игорь Николаевич туда собирается ехать, поэтому будет у нас такая тегеранская встреча. Но, правда, без Черчилля", - полушутя сказал Рогозин в телевизионном интервью.

По его словам, на переговорах речь пойдет прежде всего об экономике, но ввиду последних событий придется говорить и о вопросах безопасности, о вопросах сохранения мира на Днестре. Рогозин ожидает, что "разговор, видимо, будет очень содержательный". "Я хочу понять, что он - глава молдавского государства - думает обо всем том, что произошло, - сказал вице-премьер. - Мы будем опираться прежде всего на свою собственную информацию, но и та информация, которая нам будет предоставлена для понимания этих движущих сил, которые привели к этому безобразному событию, тоже важна, поэтому я жду встречи с Додоном".