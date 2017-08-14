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Додон: Молдавия не будет входить в военные блоки

Международная панорама
14 августа, 14:13 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 14, августа. /ТАСС

Президент страны также пригрозил, что свергнет правительство, если оно попробует ввзять Кишинев в региональный конфликт в качестве участника геополитической борьбы в регионе

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Игорь Додон

Игорь Додон

© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон не допустит присоединения нейтральной республики к военным блокам. Об этом он заверил в ходе брифинга в понедельник, который провел после своего посещения военного полигона Бульбоака, чья модернизация на средства США вызвала обеспокоенность общественности.

"Молдавия не должна состоять в военных блоках, будь то НАТО или другие. Если правительство вместе с парламентским большинством, будучи мотивированными из-за рубежа, попробуют ввязать Молдавию в региональный военный конфликт в качестве участника геополитической борьбы в регионе, я буду вынужден действовать жестко для обеспечения мира и национальной безопасности. Вместе с народом Молдовы мы направим свои усилия на то, чтобы свергнуть эту власть всеми возможными способами", - сказал Додон.

Призывы к наращиванию сотрудничества с НАТО часто озвучивает руководство контролирующей местный парламент Демократической партии Молдавии. Страна сотрудничает с альянсом в рамках подписанного в 2006 году индивидуального плана партнерства, который был обновлен в 2010 году. Он предусматривает расширение сотрудничества с альянсом, в соответствии с которым эксперты НАТО консультируют молдавских военных. Со своей стороны республика оказывает поддержку в миротворческих операциях альянса, отправляя туда своих солдат.

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Додон возмущен объемом средств, которые Запад вливает в молдавские СМИ

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