Президент Молдавии проверит полигон, где с участием США возводятся военные объекты

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон посетит в понедельник полигон Национальной армии в селе Бульбоака, чтобы проверить появившуюся в СМИ информацию о строительстве там военных объектов США.

"В последнее время много говорится о военном полигоне в Бульбоаке, об участии США в работах на полигоне и об американском финансировании. Как верховный главнокомандующий ВС Республики Молдова, я поеду в понедельник с рабочим визитом на полигон, чтобы ознакомиться на месте с положением дел", - написал Додон на своей странице в Facebook. "Молдавия нейтральная страна, и я не позволю, чтобы молдавские военные стали частью или винтиками в каком-либо военном блоке на Западе или на Востоке", - заметил глава Молдавии.

Ранее министерство обороны Молдавии выступило с заявлением, что США модернизируют учебный полигон Бульбоака для подготовки миротворцев. В комментарии ведомства подчеркивается, что "эта деятельность не связана с НАТО и не повлияет на статус нейтралитета". Накануне на военном полигоне побывал посол США в Молдавии Джеймс Петтит, который заявил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь молдавской армии.

"Мы не прекращали финансирование, продолжаем оказывать помощь, чтобы улучшить условия для молдавских военнослужащих. Мы хотим, чтобы Национальная армия Молдавии была лучше подготовлена к миротворческим миссиям", - сказал посол. По его словам, на модернизацию учебного центра и полигона выделено $1,6 млн. "Грант предоставлен в рамках "Глобальной инициативы операций по поддержанию мира" (GPOI), членом которой Молдавия стала в 2012 году", - уточнил дипломат.

Обеспокоенность СМИ вызвал тот факт, что военный полигон Бульбоака находится в 20-30 километрах от зоны безопасности приднестровского конфликта, которую охраняют российские, молдавские и приднестровские миротворцы.

Молдавия по конституции является нейтральным государством, но сотрудничает с армиями стран НАТО в рамках индивидуального плана партнерства с альянсом. В стране действует информационный центр альянса. Молдавские военные участвовали в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН в Кот-д'Ивуаре, Либерии, Судане, Южном Судане и Грузии. В 2003 году республика направила в Ирак своих саперов.