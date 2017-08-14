Президент Молдавии обвинил Запад в попытке вовлечь страну в региональный конфликт

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заверил, что не даст Западу вовлечь страну в региональный конфликт. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Facebook, комментируя взаимодействие нейтральной республики с НАТО и США.

"Из-за того, что я мешаю воинственным намерениям некоторых внешних и внутренних сил, против меня направлены агрессивные атаки в СМИ, поддерживаемых западными грантами. Но никому не удастся запугать меня и заставить сдаться", - написал Додон.

С таким заявлением он выступил после посещения военного полигона Бульбоака, чья модернизация на средства США вызвала широкий резонанс в местной прессе. Журналисты обращали внимание, что строительство военных объектов ведется в 20 км от зоны безопасности приднестровского конфликта, которую охраняют российские миротворцы вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. Это происходит на фоне того, как в парламенте Молдавии звучат призывы к наращиванию сотрудничества с НАТО. Додон, считающий необходимым восстановить отношения с Москвой, уверен, что шумиха направлена против него.

Вместе с тем он заверил, что у президента есть рычаги для противодействия другим ветвям власти. "Если правительство вместе с парламентским большинством, будучи мотивированными из-за рубежа, попробуют ввязать Молдавию в региональный военный конфликт в качестве участника геополитической борьбы в регионе, я буду вынужден действовать жестко для обеспечения мира и национальной безопасности. Вместе с народом Молдавии мы направим свои усилия на то, чтобы свергнуть эту власть всеми возможными способами", - заявил глава государства.

Ранее Додон выразил возмущение объемом средств, которые Запад тратит на содержание СМИ и неправительственных организаций в Молдавии. Он также заверил, что не допустит утверждения обсуждаемых парламентом инициатив по запрету ретрансляции российских новостных и аналитических телевизионных программ. Глава государства сообщил, что не пойдет на запрет даже под угрозой импичмента. Он считает, что депутаты, которым, согласно опросам, не доверяет почти 80% населения, не смогут отстранить от власти всенародно избранного главу государства.