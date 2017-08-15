Додон назвал безосновательными планы молдавского парламента ввести визы для граждан РФ

ТАСС, 15 августа. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что оснований для введения молдавским парламентом визового режима для граждан России нет. Такое мнение глава государства высказал во вторник газете "Известия", комментируя соответствующую инициативу молдавских депутатов.

По данным издания, депутаты молдавского парламента обсуждают возможное введение визового режима для российских граждан, однако конкретные предложения пока не разработаны.

"Не вижу никаких оснований, чтобы вводить визы. Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тыс. наших граждан", - сказал Додон, отметив, что подобная инициатива является провокацией противников российско-молдавского сотрудничества и затронет в первую очередь граждан Молдавии.

Ранее Додон осудил действия правительства Молдавии, которое 2 августа объявило персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. По его словам, этим решением Молдавия была вовлечена в беспрецедентный за последнюю четверть века дипломатический и геополитический конфликт. Додон считает, что за конфликтом стоит контролирующая парламент Демократическая партия Молдавии и ее кураторы на Западе.