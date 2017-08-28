Трамп и Ниинистё обсудят РФ, Арктику и борьбу с терроризмом

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Президенты США и Финляндии Дональд Трамп и Саули Ниинистё планируют обсудить на своих переговорах отношения с Россией, сотрудничество в Арктике и ход борьбы с терроризмом. Об этом сообщил в понедельник журналистам в преддверии предстоящей в Вашингтоне встречи американского и финского лидеров официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Он не привел никаких подробностей, касающихся повестки дня нынешних американо-финских переговоров на высшем уровне.

По данным пресс-пула Белого дома, речь идет о первой за 15 лет двусторонней встрече президентов США и Финляндии.