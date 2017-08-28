WP: юрисконсульт Трампа просил Пескова помочь с проектом башни в Москве

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Нынешний юрисконсульт президента США Дональда Трампа, прежде занимавший пост исполнительного вице-президента Trump Organization, Майкл Коэн в январе 2016 года предположительно обращался к пресс-секретарю главы российского государства Дмитрию Пескову с просьбой оказать помощь с проектом строительства башни Trump Tower в Москве. С таким утверждением выступила газета The Washington Post (WP), которая якобы осведомлена о содержании соответствующих электронных писем Коэна.

Они в настоящее время переданы Конгрессу, который ведет расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году и связей Трампа с российскими властями во время предвыборной кампании.

"В течение последних нескольких месяцев я сотрудничал с компанией, базирующейся в России, по поводу разработки [проекта] Trump Tower Moscow в Москва-Сити. Не вдаваясь в детали, эти контакты зашли в тупик, - говорится в одном из сообщений, которое приводит неназванный источник издания. - Поскольку данный вопрос чрезвычайно важен, я прошу вашей помощи".

"Я с уважением прошу кого-либо, предпочтительно вас, связаться со мной, чтобы я мог обсудить детали и назначить встречи с нужными людьми", - написал Коэн в письме Пескову, согласно информации источника WP. По сведениям газеты, Коэн уведомил членов Конгресса, что направил такое письмо по рекомендации бизнесмена российского происхождения Феликса Сэтера.

"Предложение [о строительстве] Trump Tower Moscow не было никоим образом связано с президентской кампанией Трампа", - говорится в заявлении Коэна законодателям, с которым ознакомилось издание. "Ни для кого не должно быть сюрпризом, что Trump Organization на протяжении четырех десятилетий получала и рассматривала бесчисленное множество предложений в сфере недвижимости как внутри страны, так и за рубежом", - пояснил изданию юрисконсульт Трампа.

Как добавил Коэн, он не помнит, чтобы получал ответ от Пескова, отметив, что спустя две недели после отправки этого письма проект строительства Trump Tower Moscow был свернут.

Башня и партнер Трампа

В воскресенье WP опубликовала статью, в которой утверждалось, что Сэтер предлагал уже в период избирательной кампании в 2015 году руководству Trump Organization заняться проектом строительства башни Trump Tower в Москве, но эти планы так и не были реализованы. Бизнесмен якобы призывал Трампа приехать в Москву и представить там инициативу возведения небоскреба.

Согласно сведениям газеты, Трамп так и не воспользовался предложением Сэтера посетить российскую столицу. Как утверждает издание, "инвесторы и компания Трампа подписали письмо о намерениях", однако возникли сложности с земельным участком и разрешениями на строительство. В результате проект свернули в конце января 2016 года - непосредственно перед началом первичных выборов внутри Республиканской партии США.

Непостроенный небоскреб

То, что в Trump Organization планировали строить небоскреб в российской столице - давно не новость. Об этом еще в ноябре 2013 года сам Трамп сообщил ТАСС, посещая Москву в связи проведением финала конкурса "Мисс Вселенная - 2013". "Планы по созданию бизнеса в России у меня есть. Сейчас я веду переговоры с несколькими российскими компаниями о создании такого небоскреба", - сказал он.

Одной из компаний, участвовавших в переговорах, выступала Crocus Group Араса Агаларова. В июле 2015 года предприниматель проинформировал ТАСС, что Трамп, уже вступивший на тот момент в гонку, не отказывается от участия в проекте возведения башни в Москве. Однако в начале ноября 2016 года Агаларов исключил возможность реализации совместных проектов с Трампом после его победы на выборах.