Абэ пообещал принять все меры по защите граждан в связи с ракетным пуском КНДР

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Японии предпримет все необходимые усилия для обеспечения безопасности граждан в связи с очередным ракетным пуском, осуществленным во вторник КНДР. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

"Северная Корея запустила ракету, которая, по всей видимости, пролетела над территорией нашей страны. Мы немедленно приступили к сбору и анализу информации. Мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности граждан", - сказал он.

Во вторник рано утром правительство Японии с помощью системы экстренного оповещения J-Alert сообщило о запуске северокорейской ракеты, которая, по всей видимости, пролетела над северо-восточной частью страны. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, она упала, вероятно, в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо.