СМИ: запущенная КНДР ракета пролетела 2,7 тыс. км

ТАСС, 29 августа. Запущенная во вторник КНДР ракета пролетела около 2,7 тысячи км, высота траектории ее полета достигала 550 км. Такие данные южнокорейских военных привело агентство Yonhap.

Правительство Южной Кореи в настоящее время проводит экстренное заседание совета национальной безопасности.

Во вторник рано утром японское правительство сообщило о запуске северокорейской ракеты, которая пролетела над северо-восточной частью Японии. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, она упала, вероятно, в Тихий океан в 1180 км к востоку от островf Хоккайдо.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.