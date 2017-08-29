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СМИ: запущенная КНДР ракета пролетела 2,7 тыс. км

Международная панорама
29 августа, 1:27 дата обновления: 29 августа, 1:36 UTC+3

Высота траектории достигала 550 км, сообщило агентство Yonhap

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ТАСС, 29 августа. Запущенная во вторник КНДР ракета пролетела около 2,7 тысячи км, высота траектории ее полета достигала 550 км. Такие данные южнокорейских военных привело агентство Yonhap.

Правительство Южной Кореи в настоящее время проводит экстренное заседание совета национальной безопасности.

Во вторник рано утром японское правительство сообщило о запуске северокорейской ракеты, которая пролетела над северо-восточной частью Японии. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, она упала, вероятно, в Тихий океан в 1180 км к востоку от островf Хоккайдо.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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