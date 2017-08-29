Япония ждет, что КНР и РФ сыграют конструктивную роль в ситуации вокруг КНДР

"Яндекс.Карты" частично не отображают СахалинОбщество 29 августа, 4:24
СМИ: футболист Ещенко может перейти из "Спартака" в "Локомотив"Спорт 29 августа, 4:20
СМИ: супруга Ким Чен Ына родила третьего ребенкаОбщество 29 августа, 4:18
CNN: Тиллерсон планирует реформировать институт спецпосланниковМеждународная панорама 29 августа, 3:44
Трамп не стал называть Россию угрозой, указав, что отношения между США и РФ нормализуютсяМеждународная панорама 29 августа, 3:01
NYT: жертвами урагана "Харви" в США стали не менее 10 человекПроисшествия 29 августа, 2:36
В ООН приветствуют итоги встречи в Париже по миграционному кризису в СредиземноморьеМеждународная панорама 29 августа, 2:20
Япония потребует созыва заседания СБ ООН в связи с пуском ракеты КНДРМеждународная панорама 29 августа, 2:10
Макарова вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннисуСпорт 29 августа, 1:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Япония рассчитывает на конструктивную роль Китая и РФ в решении проблемы ракетной и ядерной программ КНДР. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио во вторник генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"Мы продолжим взаимодействовать с США и Южной Кореей, а также Китаем и РФ. Для того чтобы добиться денуклеаризации [КНДР], необходимо тесное сотрудничество. Роль РФ и Китая крайне важна на шестисторонних переговорах, мы продолжим требовать от этих стран выполнения конструктивной роли [по КНДР]", - сказал он.