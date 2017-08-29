Япония ждет, что КНР и РФ сыграют конструктивную роль в ситуации вокруг КНДР

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Япония рассчитывает на конструктивную роль Китая и РФ в решении проблемы ракетной и ядерной программ КНДР. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио во вторник генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы продолжим взаимодействовать с США и Южной Кореей, а также Китаем и РФ. Для того чтобы добиться денуклеаризации [КНДР], необходимо тесное сотрудничество. Роль РФ и Китая крайне важна на шестисторонних переговорах, мы продолжим требовать от этих стран выполнения конструктивной роли [по КНДР]", - сказал он.