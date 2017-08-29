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Япония ждет, что КНР и РФ сыграют конструктивную роль в ситуации вокруг КНДР

Международная панорама
29 августа, 3:29 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 29, августа. /ТАСС

В Токио считают, что роль Москвы и Пекина крайне важна на шестисторонних переговорах по денуклеаризации КНДР

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ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Япония рассчитывает на конструктивную роль Китая и РФ в решении проблемы ракетной и ядерной программ КНДР. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио во вторник генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы продолжим взаимодействовать с США и Южной Кореей, а также Китаем и РФ. Для того чтобы добиться денуклеаризации [КНДР], необходимо тесное сотрудничество. Роль РФ и Китая крайне важна на шестисторонних переговорах, мы продолжим требовать от этих стран выполнения конструктивной роли [по КНДР]", - сказал он.

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