МИД Южной Кореи резко осудил новый ракетный пуск КНДР

СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Республика Корея резко осуждает произведенный КНДР во вторник новый ракетный пуск. Об этом говорится в распространенном в Сеуле заявлении МИД страны.

"Мы решительно осуждаем новую северокорейскую стратегическую провокацию, осуществленную вопреки серьезному предупреждению, содержащемуся в резолюции 2371 Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в документе.

"Север должен как можно скорее начать движение по дороге в сторону диалога, продемонстрировав понимание того, что денуклеаризация является единственным путем к безопасности и экономическому развитию", - отмечает южнокорейское внешнеполитическое ведомство. МИД также подчеркивает, что на провокации КНДР будет дан "жесткий ответ".