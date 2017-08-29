МИД Южной Кореи резко осудил новый ракетный пуск КНДР

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СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Республика Корея резко осуждает произведенный КНДР во вторник новый ракетный пуск. Об этом говорится в распространенном в Сеуле заявлении МИД страны.
"Мы решительно осуждаем новую северокорейскую стратегическую провокацию, осуществленную вопреки серьезному предупреждению, содержащемуся в резолюции 2371 Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в документе.
"Север должен как можно скорее начать движение по дороге в сторону диалога, продемонстрировав понимание того, что денуклеаризация является единственным путем к безопасности и экономическому развитию", - отмечает южнокорейское внешнеполитическое ведомство. МИД также подчеркивает, что на провокации КНДР будет дан "жесткий ответ".