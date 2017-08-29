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МИД Южной Кореи резко осудил новый ракетный пуск КНДР

Международная панорама
29 августа, 4:40 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 29, августа. /ТАСС

В Сеуле также подчеркнули, что на провокации Пхеньяна будет дан "жесткий ответ"

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СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Республика Корея резко осуждает произведенный КНДР во вторник новый ракетный пуск. Об этом говорится в распространенном в Сеуле заявлении МИД страны.

"Мы решительно осуждаем новую северокорейскую стратегическую провокацию, осуществленную вопреки серьезному предупреждению, содержащемуся в резолюции 2371 Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в документе.

"Север должен как можно скорее начать движение по дороге в сторону диалога, продемонстрировав понимание того, что денуклеаризация является единственным путем к безопасности и экономическому развитию", - отмечает южнокорейское внешнеполитическое ведомство. МИД также подчеркивает, что на провокации КНДР будет дан "жесткий ответ".

 

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