США могут перебросить в Южную Корею стратегические вооружения

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СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Военные США рассматривают возможность развертывания в Южной Корее своих стратегических вооружений в ответ на новый ракетный запуск, осуществленный КНДР. Как сообщает во вторник агентство Yonhap, об этом говорится в заявлении администрации президента Республики Корея.
"В число возможных шагов входит переброска в Южную Корею американских стратегических бомбардировщиков B-52, B-2 и B-1B; истребителей F-35, а также авианосцев", - отмечается в сообщении.
Во вторник рано утром КНДР осуществила новый запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северо-восточной частью Японии и, предположительно, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Южнокорейские военные отмечают, что ракета пролетела 2,7 тыс. км, а высота ее полета достигала 550 км.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.