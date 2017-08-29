Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США могут перебросить в Южную Корею стратегические вооружения

Международная панорама
29 августа, 6:26 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 29, августа. /ТАСС

Вашингтон может перебросить на территорию республики стратегические бомбардировщики B-52, B-2 и B-1B; истребители F-35, а также авианосцы

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Военные США рассматривают возможность развертывания в Южной Корее своих стратегических вооружений в ответ на новый ракетный запуск, осуществленный КНДР. Как сообщает во вторник агентство Yonhap, об этом говорится в заявлении администрации президента Республики Корея.

"В число возможных шагов входит переброска в Южную Корею американских стратегических бомбардировщиков B-52, B-2 и B-1B; истребителей F-35, а также авианосцев", - отмечается в сообщении.

Во вторник рано утром КНДР осуществила новый запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северо-восточной частью Японии и, предположительно, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Южнокорейские военные отмечают, что ракета пролетела 2,7 тыс. км, а высота ее полета достигала 550 км.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США провели два испытания модификации атомной бомбы B61
2
Заставивший девушек умываться зеленкой таксист пришел в полицию
3
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
4
Рябков: ресурс санкционного воздействия на КНДР исчерпан
5
Шарапова: матч с Халеп показал, ради чего стоило возвращаться на турниры Большого шлема
6
КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японии
7
В законе о Донбассе РФ будет впервые определена как "страна-агрессор"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама