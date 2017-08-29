Макрон: контактная группа по Сирии начнет работу во время сессии Генассамблеи ООН

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Международная контактная группа по Сирии начнет свою деятельность во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на ежегодном совещании с послами Франции, которое проходит в Париже.

"Международная контактная группа начнет свою работу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, - сказал президент. - Она позволит дать новый импульс мирным усилиям организации".

При этом Макрон не уточнил, кто примет в ней участие.