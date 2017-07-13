Трамп обсудил с Макроном выполнение перемирия в Сирии и Украину

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров в Париже затронули выполнение перемирия на юго-западе Сирии, а также ситуацию на Украине. Об этом американский лидер заявил в четверг на совместной пресс-конференции Эмманюэлем Макроном.

"Обсуждали перемирие в Сирии, обсуждали Украину", - сказал он.

Кроме того, Трамп заявил, что в настоящее время ведется работа над еще одним соглашением о перемирии в Сирии.

"Мы работаем над вторым перемирием в очень непростом регионе Сирии", - сказал он, не уточнив, о каком именно регионе идет речь.. Он также не пояснил, между какими странами ведутся консультации.

Трамп также напомнил, что договоренность о прекращении огня на юго-востоке Сирии, достигнутая на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, "выполняется уже пять дней". "Пять дней не звучит, как долгий период времени, однако с точки зрения перемирия в Сирии - это очень значительный промежуток времени. И это результат взаимодействия стран", - сказал американский лидер.

"За эти пять дней было спасено множество жизней, множество людей не были убиты, не звучали выстрелы в одном из самых опасных регионов мира", - добавил президент США.

Макрон, в свою очередь, заявил, что Франция и США предлагают сформировать международную контактную группу, которая займется сопровождением послевоенной стабилизации в Сирии, поддерживая соответствующие действия ООН.

"По сирийско-иракской ситуации мы совпадаем во мнениях и намерены совместно предпринимать дипломатические инициативы, которые позволят выработать план действий на послевоенный период. Сейчас ведется размышление о том, какое место мы займем после конфликтов, однако уже сейчас есть предложение инициировать контактную группу, чтобы иметь возможность более эффективным образом работать в поддержку тому, что делается ООН, дабы выстроить политический план действий после войны, особенно в Сирии", - сказал он.

Как подчеркнул Макрон, для Сирии "жизненно необходимо выработать инклюзивные политические решения для постконфликтного периода". "Мы знаем, где находятся факторы дестабилизации, и эти факторы будут учтены в послеконфликтном плане действий. Мы попросили наши команды, наших дипломатов работать в том направлении, чтобы в ближайшие недели могли быть приняты конкретные меры и переданы на рассмотрение постоянных членов Совета Безопасности ООН", - отметил французский президент.

Борьба с терроризмом в интернете

Макрон также сообщил, что Франция и США договорились об усиленной работе спецслужб в сфере борьбы с терроризмом в интернете.

"Мы обсудили многие темы, которые будут в нашем календаре в ближайшее время", - сказал Макрон.

По его словам, среди приоритетных вопросов - борьба с терроризмом. "Мы договорились усилить наши действия по борьбе с терроризмом в интернете. Наши службы будут работать вместе по этим вопросам", - заявил французский президент.

Макрон добавил, что "рад принимать во Франции американского президента и его супругу". Он назвал "очень символичным и важным" то, что Трамп будет присутствовать на праздновании Национального дня Франции в Париже. "Это хорошо для истории двух стран", - считает Макрон.

Защита экологии

Франция и США намерены и в дальнейшем продолжать обсуждение вопросов защиты экологии планеты несмотря на выход Вашингтона из Парижского соглашения по климату.

"По теме защиты климата планеты между нашими странами существуют определенные разногласия, в частности в отношении толкований положений Парижского договора. Мы уже неоднократно обсуждали это различие в подходам. Но я считаю очень важным продолжать обсуждение данного вопроса и я с уважением отношусь к решению президента Трампа", - сказал Макрон.

"Я с уважением отношусь к стремлению США защитить рабочие места. Мы будем стремиться достичь наилучшей возможной договоренности относительно защиты климата планеты", - сказал президент Франции.

Макрон сообщил, что президент США "продолжит анализ этих вопросов в свете тех обязательств, которые он взял на себя в ходе предвыборной кампании". "Сам же я остаюсь приверженным Парижскому соглашению по климату и подтверждаю свое стремление содействовать тому, чтобы страны-подписанты ратифицировали это соглашение", - сказал президент Франции.