Макрон учредил должность специального посла по урегулированию миграционного кризиса

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ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назначит специального посла, который займется решением вопросов, связанных с урегулированием миграционного кризиса. Об этом он сообщил во вторник во время выступления на ежегодном совещании французских послов в Париже.
"Франция уделяет особое значение миграционной проблеме, - сказал Макрон. - В этой связи я назначу специального посла по урегулированию кризиса в этой сфере". Президент уточнил, что "посол займется координацией всех переговоров, связанных с миграционными вопросами".
"Принимать мигрантов - наш гуманитарный долг. Это дело чести", - заявил Макрон, обращаясь к дипломатам, собравшимся в Елисейском дворце. По его словам, "миграционная проблема стала одним из главных вызовов, с которыми столкнулись в последние годы многие страны".
Президент также сообщил, что "при министре иностранных дел республики создана оперативная группа, которая будет регулярно "сверять часы" со всеми вовлеченными сторонами, чтобы работать в тесном контакте с Евросоюзом и Африканским союзом по этой проблеме".