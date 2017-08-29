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Макрон учредил должность специального посла по урегулированию миграционного кризиса

Международная панорама
29 августа, 15:21 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 29, августа. /ТАСС

Кроме того, при МИД Франции будет создана оперативная группа для работы в тесном контакте с ЕС и Африканским союзом по проблемам беженцев

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ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назначит специального посла, который займется решением вопросов, связанных с урегулированием миграционного кризиса. Об этом он сообщил во вторник во время выступления на ежегодном совещании французских послов в Париже.

"Франция уделяет особое значение миграционной проблеме, - сказал Макрон. - В этой связи я назначу специального посла по урегулированию кризиса в этой сфере". Президент уточнил, что "посол займется координацией всех переговоров, связанных с миграционными вопросами".

"Принимать мигрантов - наш гуманитарный долг. Это дело чести", - заявил Макрон, обращаясь к дипломатам, собравшимся в Елисейском дворце. По его словам, "миграционная проблема стала одним из главных вызовов, с которыми столкнулись в последние годы многие страны".

Президент также сообщил, что "при министре иностранных дел республики создана оперативная группа, которая будет регулярно "сверять часы" со всеми вовлеченными сторонами, чтобы работать в тесном контакте с Евросоюзом и Африканским союзом по этой проблеме".

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
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